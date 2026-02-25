María Sorté publicó este miércoles un mensaje para felicitar a su hijo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, por su cumpleaños 44. La felicitación de la actriz tuvo eco en las seguidoras del funcionario federal, quienes aprovecharon el espacio para enviar saludos al festejado y uno que otro mensaje recurrente: "suegra vaya preparando el mole ".

La protagonista de decenas de telenovelas sorprendió este 25 de febrero a sus fans compartiendo una foto de ella y de su hijo de hace unos cuántos años, junto con una nota:

" Hijo, feliz cumpleaños. Le doy muchas gracias a mi Señor por tenerte en mi vida. Que Dios te bendiga y te proteja hoy siempre. Tú mamá ", se lee en el mensaje, a días de que Omar García Harfuch y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dieran un golpe al cártel Jalisco Nueva Generación con la muerte del su líder, Nemesio Oseguera, "El Mencho".

Pero las felicitaciones para el secretario no quedaron solo en la cuenta de la actriz, las seguidoras llegaron también a la cuenta de Instagram del funcionario, en donde postearon no solo felicitaciones sino mensajes en los que destacan su labor en las fuerzas de seguridad del país.

Foto: Omar García Harfuch /IG

Entre los mensajes se leían algunos que, en tono de broma, pedían a "la suegra de México" festejar en familia:

"Suegra vaya preparando el mole, al rato llegamos su hijo Omar García Harfuch y yo para comer y seguir con la festejancia, nosotros llevamos los refrescos y las tortillas suegrita chula ", escribió Torres_bianka.

"Gracias suegra le guardaremos pastel aquí en la casa", comentó Guiedhanyy.

"Suegra le dice a mi amor que le mando un fuerte abrazo, y que nos siga cuidando", menciona Yazz.

Foto: María Sorté /IG

Como parte de las felicitaciones de la mamá de Harfuch subió a sus historias la foto con música de mariachi y otra imagen del 2020 tomada del perfil de funcionario cuando se desempeñaba en el Gobierno de la Ciudad de México. En las imágenes se ve al funcionario acompañado de policías capitalinos soplándole a las velitas de un pastel.