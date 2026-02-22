Estamos a casi un mes de que ocurran las tan esperadas vacaciones de Semana Santa, el primer periodo vacacional del año en México.

Si bien esta suspensión de actividades académicas aplica para todo el país, de acuerdo con lo establecido por el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026, hay un importante cambio que hace que no todos puedan disfrutar de estas vacaciones.

Oficialmente, para el nivel básico de educación en México (preescolar, primaria y secundaria), las vacaciones de Semana Santa 2026 comienzan el lunes 30 de marzo y concluyen el 10 de abril, con excepción de un estado, que no disfrutará de este periodo en dichas fechas.

Según señala el calendario escolar, todas las escuelas incorporadas a la SEP de Aguascalientes no tendrán vacaciones de Semana Santa como el resto del territorio mexicano, al menos no en las mismas fechas. ¿Por qué? Aquí te contamos todos los detalles.

A través del Instituto de Educación de Aguascalientes, la SEP marca que las vacaciones es este estado se recorrerán tres semanas, iniciando el lunes 20 de abril y concluyendo el martes 5 de mayo de 2026.

Aunado al periodo vacacional, el estado mantendrá la suspensión de clases del jueves y viernes santo (2 y 3 de abril).

¿Por qué se retrasan las vacaciones de Semana Santa?

La decisión de ajustar el calendario escolar en Aguascalientes responde a un motivo local de gran relevancia: hacerlo coincidir con la Feria Nacional de San Marcos 2026, que se celebrará del 18 de abril al 10 de mayo.

Con esta modificación en las actividades académicas de educación básica, las autoridades buscan que las familias puedan asistir y participar plenamente en uno de los eventos culturales y económicos más importantes del estado.

La edición 198 de la feria aguascalentense tendrá como sedes principales el Foro de las Estrellas Nissan, la Plaza de Toros Monumental, el Teatro Morelos y la Isla San Marcos, con un cartel que incluye artistas nacionales e internacionales como Andrea Bocelli, J Balvin, Goo Goo Dolls, Foreigner, David Guetta, Paulo Londra y Empire of the Sun.

Asimismo, habrá exhibiciones de lucha libre y presentaciones sinfónicas, consolidando a la FNSM como uno de los encuentros musicales y culturales más destacados del país.