¿Eres beneficiario de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o de la Secretaría de Bienestar? Si es así, es muy importante que conozcas las fechas de pago en marzo de estos apoyos económicos para que programes tu visita al banco y retires tu dinero. Te compartimos los montos y los días exactos en los que depositarán. ¡Chécalos!

Marzo será un mes con mucho movimiento y llegada de dinero, ya que por un lado habrá puente y, también, se dará inicio a la Semana Santa 2026, mientras que por otro, se hará la entrega del dinero correspondiente a varias de las principales pensiones que se dan en el país a los adultos mayores.

En los próximos 31 días se depositarán los pagos a jubilados y beneficiarios de institutos de la salud, como el IMSS y el ISSSTE, y del gobierno, como la Secretaría de Bienestar, dinero que les servirá para cubrir sus gastos y deudas.

¿Cuándo es el pago de pensiones Bienestar, IMSS e ISSSTE en marzo?

Anota en tu calendario la fecha en la que se depositará el pago de las principales pensiones que se dan en México:

-Pensión Bienestar: en marzo se espera el pago correspondiente al bimestre marzo-abril, sin embargo, la Secretaría de Bienestar aún no ha revelado el calendario de depósitos. Se prevé que comiencen a pagar en la primera semana del mes, que va del 2 al 6 de marzo. Recuerda, el monto es de $6,400 pesos.

-Pensión IMSS: de acuerdo con el calendario del instituto, los pensionados recibirán su pago el lunes 2 de marzo de 2026. El monto de la pensión depende del régimen de jubilación y los años trabajados.

-Pensión ISSSTE: a los pensionados de este instituto se les adelantará el pago, así lo marca su calendario oficial, por lo que les caerá el depósito el viernes de 27 febrero. Al igual que el IMSS, el monto de la pensión del ISSSTE depende del régimen de jubilación y los años trabajados.