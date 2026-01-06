TE RECOMENDAMOS
¿Sabías que puedes sacar dinero de tu pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de forma anticipada? Si necesitas efectivo de manera urgente por algún imprevisto o urgencia, el instituto de salud te da parte de tu pensión, siempre y cuando cumplas con algunos requisitos y realices la solicitud adecuadamente; aquí te explicamos los pasos de este trámite.
Pocas personas saben que el IMSS permite retirar dinero de su pensión de forma anticipada; si así lo requieren, los mexicanos pueden disponer de dicho efectivo a manera de préstamo.
De acuerdo con el IMSS este trámite se le conoce como “Solicitud para préstamo a cuenta de pensión del régimen de la Ley del Seguro Social 1973” y lo pueden solicitar los pensionados del instituto que pertenezcan al régimen 73 y que estén pensionados por Invalidez y Vida (pensión definitiva), Riesgos de Trabajo (pensión definitiva), Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.
¿Qué es la Solicitud para préstamo a cuenta de pensión del régimen de la Ley del Seguro Social 1973?
Es el préstamo que puedes solicitar al IMSS, mismo que se descontará de tu pensión y que deberás pagar en un tiempo no mayor a un año.
¿Cuánto me presta el IMSS de mi pensión?
Según el IMSS, “si la cuantía de tu pensión es mayor al salario mínimo, el monto del préstamo será hasta del 30% de la cuantía anual, sin que rebase el tope establecido, equivalente a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. Si la cuantía de tu pensión es menor al salario mínimo, el monto del préstamo será hasta del 25% de la cuantía anual, sin que rebase el tope establecido”.
Requisitos para retirar dinero de mi pensión IMSS de forma anticipada
- Que el pensionado se encuentre disfrutando de una pensión bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973.
- Que la pensión se encuentre vigente.
- Que el pensionado tenga acreditada una antigüedad mínima de tres meses en el disfrute de la pensión.
- En su caso, que hayan transcurrido tres meses del último descuento que finiquitó el préstamo anterior.
- Que el descuento mensual con motivo del préstamo, considerando otros descuentos, no sea mayor al 30 por ciento del monto mensual de la pensión.
- Identificación oficial con fotografía vigente (INE, Cartilla del Servicio Militar Nacional o pasaporte)
Este trámite podrás hacerlo en la Unidad de Medicina Familiar o en la Subdelegación de adscripción, en un horario de 8:00 a 15:00 horas. Para cualquier duda o pregunta, llama al teléfono 800 623 23 23 desde cualquier parte de la República Mexicana, donde un representante del IMSS brindará la información correspondiente.
