¿Sabías que puedes sacar dinero de tu pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de forma anticipada? Si necesitas efectivo de manera urgente por algún imprevisto o urgencia, el instituto de salud te da parte de tu pensión, siempre y cuando cumplas con algunos requisitos y realices la solicitud adecuadamente; aquí te explicamos los pasos de este trámite.

Pocas personas saben que el IMSS permite retirar dinero de su pensión de forma anticipada; si así lo requieren, los mexicanos pueden disponer de dicho efectivo a manera de préstamo.

De acuerdo con el IMSS este trámite se le conoce como “Solicitud para préstamo a cuenta de pensión del régimen de la Ley del Seguro Social 1973” y lo pueden solicitar los pensionados del instituto que pertenezcan al régimen 73 y que estén pensionados por Invalidez y Vida (pensión definitiva), Riesgos de Trabajo (pensión definitiva), Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

¿Qué es la Solicitud para préstamo a cuenta de pensión del régimen de la Ley del Seguro Social 1973?

Es el préstamo que puedes solicitar al IMSS, mismo que se descontará de tu pensión y que deberás pagar en un tiempo no mayor a un año.

¿Cuánto me presta el IMSS de mi pensión?

Según el IMSS, “si la cuantía de tu pensión es mayor al salario mínimo, el monto del préstamo será hasta del 30% de la cuantía anual, sin que rebase el tope establecido, equivalente a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. Si la cuantía de tu pensión es menor al salario mínimo, el monto del préstamo será hasta del 25% de la cuantía anual, sin que rebase el tope establecido”.

Requisitos para retirar dinero de mi pensión IMSS de forma anticipada

Que el pensionado se encuentre disfrutando de una pensión bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 .

. Que la pensión se encuentre vigente .

. Que el pensionado tenga acreditada una antigüedad mínima de tres meses en el disfrute de la pensión.

En su caso, que hayan transcurrido tres meses del último descuento que finiquitó el préstamo anterior.

Que el descuento mensual con motivo del préstamo, considerando otros descuentos, no sea mayor al 30 por ciento del monto mensual de la pensión.

Identificación oficial con fotografía vigente (INE, Cartilla del Servicio Militar Nacional o pasaporte)

Este trámite podrás hacerlo en la Unidad de Medicina Familiar o en la Subdelegación de adscripción, en un horario de 8:00 a 15:00 horas. Para cualquier duda o pregunta, llama al teléfono 800 623 23 23 desde cualquier parte de la República Mexicana, donde un representante del IMSS brindará la información correspondiente.