Pensión Bienestar. ¿A cuánto aumentó la pensión? Nuevos montos y calendario de pago para enero 2026

Pensión Bienestar 2026: ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos?

¿Sabías que puedes sacar dinero de tu pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social () de forma anticipada? Si necesitas efectivo de manera urgente por algún imprevisto o urgencia, el instituto de salud te da parte de tu , siempre y cuando cumplas con algunos requisitos y realices la solicitud adecuadamente; aquí te explicamos los pasos de este trámite.

Pocas personas saben que el IMSS permite retirar dinero de su pensión de forma anticipada; si así lo requieren, los mexicanos pueden disponer de dicho efectivo a manera de préstamo.

De acuerdo con el IMSS este trámite se le conoce como “Solicitud para préstamo a cuenta de pensión del régimen de la Ley del Seguro Social 1973” y lo pueden solicitar los pensionados del instituto que pertenezcan al régimen 73 y que estén pensionados por Invalidez y Vida (pensión definitiva), Riesgos de Trabajo (pensión definitiva), Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

¿Qué es la Solicitud para préstamo a cuenta de pensión del régimen de la Ley del Seguro Social 1973?

Es el préstamo que puedes solicitar al IMSS, mismo que se descontará de tu pensión y que deberás pagar en un tiempo no mayor a un año.

¿Cuánto me presta el IMSS de mi pensión?

Según el IMSS, “si la cuantía de tu pensión es mayor al salario mínimo, el monto del préstamo será hasta del 30% de la cuantía anual, sin que rebase el tope establecido, equivalente a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. Si la cuantía de tu pensión es menor al salario mínimo, el monto del préstamo será hasta del 25% de la cuantía anual, sin que rebase el tope establecido”.

Requisitos para retirar dinero de mi pensión IMSS de forma anticipada

  • Que el pensionado se encuentre disfrutando de una pensión bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973.
  • Que la pensión se encuentre vigente.
  • Que el pensionado tenga acreditada una antigüedad mínima de tres meses en el disfrute de la pensión.
  • En su caso, que hayan transcurrido tres meses del último descuento que finiquitó el préstamo anterior.
  • Que el descuento mensual con motivo del préstamo, considerando otros descuentos, no sea mayor al 30 por ciento del monto mensual de la pensión.
  • Identificación oficial con fotografía vigente (INE, Cartilla del Servicio Militar Nacional o pasaporte)

Este trámite podrás hacerlo en la Unidad de Medicina Familiar o en la Subdelegación de adscripción, en un horario de 8:00 a 15:00 horas. Para cualquier duda o pregunta, llama al teléfono 800 623 23 23 desde cualquier parte de la República Mexicana, donde un representante del IMSS brindará la información correspondiente.

