Bella Thorne conquistó el corazón de sus fanáticos y usuarios de internet luego de compartir una carrete de fotografías en las que aparece haciendo alarde de su figura de impacto y belleza inigualable.

La celebridad recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una publicación en la que aparece modelando un conjunto azul traslúcido, con el que dejó a la vista su sexy lencería negra.

Usó un blusón holgado de cuello alto y corte A; le sumó una falda de corte lápiz de cintura baja y un bralette oscuro. También usó joyería de su firma de lujo Thorne Dinasty y su anillo de compromiso.

Presumió su belleza con maquillaje en tonos llamativos que le dio efecto de porcelana a su piel, labial rojo carmesí, sombras oscuras en los párpados y blush a juego. Su cabello rojizo se lució peinado en mechones ondulados con raya en medio.

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En otras imágenes que compartió se dejó ver usando un conjunto blanco deportivo de bralette con escote en V, una pijama satinada en color azul y un minivestido negro. “Ataques, gatitos y Mark. Mi tipo favorito de basurero”, escribió en el pie de foto.

Aprovechó su publicación para compartir momentos en su vida diaria junto a su prometido Mark Emms y sus nuevas mascotas, una camada de gatitos.

La celebridad está enfocada actualmente en su carrera dentro de la actuación y la producción cinematográfica. Según contó en una entrevista con People, atraviesa una etapa creativa y personal muy especial.

La actriz acaba de escribir, dirigir y protagonizar la película Color Your Hurt, proyecto que considera profundamente personal, mientras también se prepara para regresar a la pantalla con la próxima secuela de Spring Breakers.

En medio de su intensa agenda profesional, Bella habló con franqueza sobre su compromiso con Mark Emms, dejando claro que aún no existe una fecha definida para la boda.

La pareja se conoció en 2022 durante la fiesta de cumpleaños de Cara Delevingne en Ibiza y desde entonces su romance no ha dejado de fortalecerse, incluyendo múltiples propuestas de matrimonio llenas de romanticismo.

Aunque el enlace todavía no está confirmado, Thorne ha adelantado que sueña con una celebración espectacular, posiblemente en el Reino Unido, tierra natal de Emms. Entre vestidos vintage de Dior o Schiaparelli y la idea de usar más de un diseño nupcial, la actriz asegura que su relación se vuelve más sólida cada día y que ambos continúan construyendo juntos ese futuro.