Eva Longoria acaparó la atención durante el estreno de The Birthday Party en el Festival de Cine de Cannes, donde desfiló por la alfombra roja con un look que no pasó desapercibido. La actriz, conocida por su papel en Desperate Housewives, se llevó todas las miradas con un imponente vestido blanco que resaltaba su figura.

El diseño destacaba por su estructurado frente con pliegues en forma de abanico, cuidadosamente decorado con destellos plateados que captaban la luz a cada paso. La silueta se completaba con una sofisticada cola que daba movimiento y dramatismo al conjunto.

Eva Longoria. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Para elevar aún más el estilismo, Longoria eligió joyería espectacular: un collar de diamantes, pendientes a juego y un llamativo anillo que aportaron brillo extra sin restar protagonismo al vestido. Su actitud segura y su porte terminaron hicieron que se robara todas las miradas en uno de los eventos más exclusivos del cine internacional.

En la misma premiere, Gillian Anderson también deslumbró con un elegante vestido negro de corpiño adornado con pedrería, creando un contraste sofisticado con la apuesta de Longoria. Ambas actrices coincidieron en una noche dedicada al cine con The Birthday Party, cinta dirigida por Léa Mysius que narra una “inquietante historia familiar ambientada en un entorno aislado, donde una celebración comienza a transformarse en algo inesperado”.

Eva Longoria. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, donde sus seguidores llenaron de elogios su aparición. Los comentarios destacaban su belleza, elegancia y presencia. Eva Longoria es una invitada frecuente al Festival de Cannes y usó varios looks a lo largo del festival.

En entrevistas recientes, Eva Longoria ha compartido que está priorizando su bienestar y tiempo en familia, reorganizando su vida para enfocarse en lo que realmente le importa. “No me importa envejecer, solo quiero hacerlo bien”, declaró en una entrevista, reflejando una filosofía de vida centrada en el equilibrio y el autocuidado.

Actualmente, divide su residencia entre México y España, y ha adoptado un estilo de vida saludable que incluye ayuno intermitente 16:8, alimentación basada en proteínas magras, verduras, grasas saludables y carbohidratos complejos, y una rutina de ejercicios que incluye caminatas, montañismo y juegos con su hijo.

Eva Longoria continúa activa en el mundo del entretenimiento, con participaciones recientes en series como Only Murders in the Building. En una conversación con Byrdie, compartió que su confianza en sí misma viene de las mujeres fuertes que la rodearon desde pequeña: “Sabía que tendría éxito porque estaba rodeada de mujeres independientes, inteligentes y generosas”.

En su aparición en Good Morning America, habló sobre cómo ha cambiado su enfoque profesional: ahora dice “no” a proyectos que la alejan de su familia o que no se alinean con su bienestar.

Eva Longoria asegura que está viviendo una de las mejores etapas de su vida, disfrutando de su privacidad y de su relación con su esposo, el empresario mexicano José Bastón. Aunque creció en Texas y vivió en Los Ángeles, ahora encuentra su hogar entre España y México, viajando constantemente para mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional.