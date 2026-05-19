Sofía Vergara se robó todas las miradas durante la inauguración del Omnia Day Club en el Caesars Palace de Las Vegas. La estrella colombiana se dejó ver disfrutando del ambiente junto a un grupo de jóvenes, irradiando seguridad y glamour en uno de los eventos más comentados del fin de semana.

La actriz apostó por un impactante conjunto animal print que resaltó su figura: un top corto combinado con una falda a juego que abrazaba sus curvas. Llevó su característica melena larga y ondas suaves, completó un look que conjugó sensualidad y elegancia. En medio de la fiesta, incluso fue captada conversando de cerca con un hombre que se inclinó para hablarle al oído.

Vergara disfrutó de la celebración en una exclusiva zona VIP, mientras el DJ Rufus du Sol animaba al numeroso público que se dio cita en el recinto al aire libre. En distintos momentos, también se le vio socializando con otros invitados. Entre los asistentes destacaba también su hijo Manolo, quien compartió en redes sociales algunos vistazos del evento.

La escapada de la actriz a Las Vegas no se limitó solo a la fiesta. Días antes, salió a cenar con amigas luciendo un elegante vestido marrón sin tirantes, acompañado de accesorios minimalistas que realzaron su estilo. A través de Instagram, Sofía compartió detalles de su estancia, incluyendo una visita a Cipriani.

Las fotografías de Sofía Vergara salen a la luz luego de que desmintiera tener un romance con el empresario Douglas Chabbott, de 39 años. En el programa Primer Impacto de Univisión declaró: “No tengo novio. Es un amigo mío, uno de mis mejores amigos. Es jovencísimo, nos queremos mucho, lo adoro”.

“Yo no anuncié nada, yo le puse ‘I love you’ porque es mi amigo y ‘I love him’. Pero yo no sé por qué decidió todo el mundo decir que era mi pareja. Yo me quedé callada porque me daba risa”, agregó.

Sofía Vergara finalizó su divorcio del actor Joe Manganiello en abril de 2024. Aunque muchos especulan que podría estar buscando nuevamente el amor, ella dijo que el hombre “adecuado” debe cumplir ciertos estándares.

“Quiero decir cosas básicas, como salud y alguien que me quiera”, dijo a las conductoras de Today, Jenna Bush Hager y Erin Andrews. “Y alguien alto y guapo. Quiero a alguien que tenga tanto dinero como yo o más, porque si no, es una pesadilla”, añadió.