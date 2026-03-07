La actriz Sofía Vergara se robó todas las miradas en la Semana de la Moda de París al lucir un espectacular atuendo en color negro, que de inmediato marcó tendencia.

La estrella fue captada en el Hotel Costes ataviada con un corset de cuero con escote en forma de corazón. Combinó la prenda con una falda de terciopelo y encaje que acentuó aún más su silueta curvilínea.

Vergara, de 53 años de edad, lució radiante con un maquillaje donde los protagonistas fueron el labial rojo, rubor en los pómulos y un delineado difuminado con sombras en color café. Llevó suelta su cabellera castaña y delicadas cadenas de oro con diamantes.

Sofía Vergara se ha mantenido ocupada durante su estancia en París. Confesó recientemente que usa tacones “todo el tiempo” a menos que esté haciendo ejercicio o relajándose en su mansión de siete habitaciones y 26 millones de dólares en Beverly Park.

“Soy latina. Ni siquiera sé si me encantan. Nací con ellos puestos”, dijo la colombiana en The Jennifer Hudson Show. “Me siento más cómoda con tacones altos. Creo que es algo latino. ¿Por qué quieres sentir los pies? Es genial. Cuanto más tiempo los llevas puestos, menos los sientes”.

Las fotografías de Sofía Vergara salen a la luz luego de que desmintiera tener un romance con el empresario Douglas Chabbott, de 39 años. En el programa Primer Impacto de Univisión declaró: “No tengo novio. Es un amigo mío, uno de mis mejores amigos. Es jovencísimo, nos queremos mucho, lo adoro”.

“Yo no anuncié nada, yo le puse ‘I love you’ porque es mi amigo y ‘I love him’. Pero yo no sé por qué decidió todo el mundo decir que era mi pareja. Yo me quedé callada porque me daba risa”, agregó.

Sofía Vergara finalizó su divorcio del actor Joe Manganiello en abril de 2024. Aunque muchos especulan que podría estar buscando nuevamente el amor, ella dijo que el hombre “adecuado” debe cumplir ciertos estándares.

“Quiero decir cosas básicas, como salud y alguien que me quiera”, dijo a las conductoras de Today, Jenna Bush Hager y Erin Andrews. “Y alguien alto y guapo. Quiero a alguien que tenga tanto dinero como yo o más, porque si no, es una pesadilla”, añadió.

El patrimonio neto de Sofía Vergara se estima en unos 180 millones de dólares, así que sus pretendientes ya tienen una meta por alcanzar.