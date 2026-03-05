Las redes sociales se lanzaron con todo contra Christian Nodal y Ángela Aguilar y los volvieron a señalar de infieles luego de darse a conocer un testimonio de una extrabajadora de un cine en Monterrey quien atendió a la pareja cuando tuvieron una cita romántica en mayo de 2024, cuando el cantante aún estaba con Cazzu; de acuerdo con el relato de la mujer, la pareja hizo de todo para que nadie se enterara de su presencia, incluso, amenazaron a los trabajadores del lugar.

Desde que comenzó la relación de Nodal y Ángela las redes sociales y el público en general no dejan de señalarlos por la forma en la que comenzaron su romance: al cantante lo critican por no ver a su hija y por iniciar un noviazgo con la intérprete de "Qué Agonía" tan sólo cinco días después de que terminó con Cazzu; a la joven de 22 años la cuestionan por haber aceptado a Nodal como pareja sabiendo todo su historial amoroso, pero sobre todo, la juzgan por supuestamente haber estado siempre presente en la vida del compositor, ya que algunos señalan que desde hace años está enamorada de él (algo que habría confirmado Nodal en su entrevista con Adela Micha, en la que reveló que en 2020 fueron novios).

Es por estas razones que para el público, el noviazgo de la polémica pareja surgió de una infidelidad que les ha costado varios 'golpes' en su carrera y popularidad. Una vez que se dio a conocer el testimonio de la extrabajadora de un cine, las redes sociales se encendieron y aseguraron que esa es la prueba de que ellos tenían una relación desde mucho tiempo antes del que Nodal habría asegurado.

La usuaria de TikTok @Cass.A hizo un storytime en el que contó con detalles cómo fue la cita romántica de Nodal en un cine de San Pedro Garza García, en mayo de 2024. “Storytime de cuando trabajaba en el cine y llegó la Ángela Aguilar con el Christian Nodal”, dice al inicio del video.

La mujer explicó que el 15 de mayo de 2024 trabajaba como subgerente en el cine y que varios escoltas se acercaron a ella para rentar una sala, a lo que les contestó que no era posible en ese momento, que si querían contar con el espacio debían comprar todos los boletos disponibles y pagar lo que pudieran consumir en dicho sitio, a lo que los escoltas aceptaron y se cubrieron todos los gastos.

Fue así como Nodal rentó toda la sala VIP y la de a lado con el objetivo de tener la mayor privacidad posible y que nadie se diera cuenta de que estaba ahí con Ángela. La extrabajadora del cine también comentó que los escoltas del cantante de regional mexicano los amenazaron diciéndoles que “no podían entrar con ningún celular, que no podías salir del cine” o te podían correr.

“Cuando salieron, salieron muy cariñosos y por la puerta de emergencia. Nosotros no pensamos que tuvieran una relación porque estaban platicando y se les veía cariñosos, pero más a ella, así como cuando andas de chiflada con alguien, como manoteándolo”, indicó.

La usuaria de TikTok también dijo que si antes no contó nada fue porque se encontraba laborando en el cine y podían correrla si revelaba dicha información, pero que como ahora ya no trabaja ahí, pues ya no tiene porque guardar silencio ni callar una situación que para ella no es tolerable. “Era la amante”, aseveró la mujer quien afirmó que la hicieron firmar un contrato para no hablar de la cita de Nodal y Ángela.

@cass.a8 Story Time Angela la amante del nodal jajaja si me ven rara se las hice rápido porque voy saliendo del trabajo y estoy esperando mi Uber jajaa siganme no solo vean mi perfil jajaja ♬ sonido original - Cass.A

Tras este testimonio, las redes enfurecieron con la pareja y les preguntaron si ahora sí van a admitir que fueron infieles y engañaron a Cazzu: “Y decían que no rompieron ningún corazón”, “No la vamos a soltar”, “La verdad siempre sale a la luz”, "Cada vez compruebo que el hate que reciben es poco comparado con lo que merecen”, “Entiendan ellos fueron amantes antes de mayo, en mayo los empezaron a descubrir”, “Ellos siempre fueron amantes desde su colaboracion.... cómo que andaban, terminaban, hasta que yo quiero pensar que el papá los cachó y los casó”, “El coraje y encima siguen atacando a Cazzu” y “No manches, pobre Cazzu, pero como dicen, la que se lo queda, pierde”, fueron algunas de las reacciones.