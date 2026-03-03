“Despertaron a la Jefa”, dijeron los usuarios de redes sociales luego de ver lo que hizo Cazzu en uno de sus más recientes conciertos: los fans de la cantante aseguran que imitó a Ángela Aguilar al hacer una serie de gestos y movimientos que compararon con algunos que ha hecho la esposa de Nodal. “Me encanta como la imita” y “Ahora sí va Cazzu con todo”, fueron algunas de las reacciones.

Hasta hace unas semanas, Cazzu y Nodal no se habían enfrentado públicamente a pesar de que su separación no se dio en los mejores términos y fue muy cuestionada debido a que el cantante inmediatamente después de que rompió con la mamá de su hija, comenzó un romance con Ángela Aguilar y, posteriormente, se casó con ella.

Pero el que Rauw Alejandro citara a Nodal en una de sus canciones fue la gota que derramó el vaso y lo que provocó la furia de la intérprete de “Con Otra”, quien se defendió con todo y se lanzó en contra de su ex, señalándolo por abandonar a su hija Inti.

Tras todo el escándalo que se produjo, los fans señalaron que Cazzu ya no se quedaría callada como lo hizo en los años anteriores pues tal parece que está dispuesta a hablar y revelar lo que vivió a lado del cantante de “Dime Cómo Quieres”.

En uno de sus conciertos en Buenos Aires como parte de su gira “Latinaje”, Cazzu capturó la atención de los seguidores al interpretar la canción “Con Otra” (la cual se cree está dedicada a Ángela Aguilar), al bailar y sobreactuar en un breve momento de su presentación, imitando algunos pasos que hace la esposa de Nodal cuando ésta lo acompaña en el escenario.

“Me encanta Cazzu imitando a Ángela Aguilar; me lo imagino a Nodal pataleando y dedicándole 3 comunicados más”, “Pensaron que la iban a intimidar y mírenla”, “Amo el sarcasmo de Cazzu”, “Tanto j*dieron hasta que lograron hartar a Cazzu”, “Julieta soportó, pero Cazzu NO” y “Hasta para burlarse tiene estilo único”, dijeron en redes sociales.

Ángela Aguilar rompe el silencio y comparte mensaje tras pelea pública de Nodal y Cazzu

Después del escándalo que protagonizaron Nodal y Cazzu al confirmar, públicamente, la mala relación que tienen con los mensajes que se lanzaron a través de sus redes sociales, Ángela Aguilar también apareció en su canal de WhatApp para dedicar una palabras a sus fans, a quienes llama “Angelitos”.

“Quiero estar más por aquí, y un poquito menos por allá. Afuera muchas veces la distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido. “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida.” — Proverbios 4:23. Eso es lo que quiero hacer. Cuidar mi corazón. Estar en paz. Elegir espacios donde pueda compartir mis días tal como son: mi familia, mis perritos, la ropita que me ilusiona, aprender a crear un hogar, leer, pensar mucho… y también aprender a pensar menos. Gracias por mantener este rinconcito con tanto cariño. Que sea eso para nosotros: un lugar seguro y honesto. Los extraño y les mando un abrazo suavecito, de esos que no aprietan pero si sostienen”, dijo la hija de Pepe Aguilar, desatando varias reacciones.