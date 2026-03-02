La polémica entre Christian Nodal y Cazzu lleva casi dos años vigente y parece que no terminará pronto. Tras el escándalo que explotó por la canción Rosita de Rauw Alejandro y los dimes y diretes de ambos, su drama tiene un nuevo episodio.

En esta ocasión, el influencer Un tal Fredo fue el que encendió la mecha con varios comentarios en contra de Nodal y su ausencia en la vida y crianza de su hija Inti. ¿Qué dijo el creador de contenido? Aquí te lo contamos todo.

Recientemente, Alfredo Cantú, mejor conocido en internet como Un tal Fredo, aseguró en redes sociales que Nodal “no ha tenido la funa que se merece” después de haber abandonado a Cazzu y a su hija a los pocos de haber nacido para casarse con Ángela Aguilar en dos bodas diferentes.

Durante su programa de podcast, el influencer destrozó a Nodal señalando que “dar pensión no es ser padre” como lo dijo en el reciente comunicado que lanzó en su canal de difusión, mismo en el que habló sobre la letra de la canción Rosita y arremetió contra Julieta Cazzuchelli por no dejarle ver a su hija.

En dicho comunicado, el cantante de Botella tras Botella acusó a su ex de utilizar a la niña como “escudo” mediático y para impulsar las ventas de su gira Latinaje en vivo por Estados Unidos.

Un tal Fredo intervino con fuertes señalamientos contra Christian, subrayando que la responsabilidad paterna va más allá del apoyo económico que le puede dar a su hija, ya sea por gusto o por obligación legal.

Según su postura, la ausencia física y emocional no puede justificarse con obligaciones financieras, mientras es Cazzu quien se hace cargo totalmente de la niña, de cuidarla cuando está enferma, de alimentarla y de criarla, cuando Nodal sólo se dedica a la música y a su esposa.

“Dar pensión no es ser padre (...) El problema es que dejó a su ex embarazada y no da la cara por su hija”, señaló el creador de contenido en el podcast Hablemos de tal.

Asimismo, el influencer cuestionó la narrativa en la que Nodal se presenta como la única víctima de ataques, sugiriendo que existe una estrategia para provocar a Cazzu y luego señalarla como “inmadura” ante la opinión pública.

Por ahora, ni Christian Nodal ni Cazzu han respondido directamente a las declaraciones de Alfredo Cantú. Sin embargo, la controversia continúa creciendo y dominando las conversaciones entre sus respectivos fanáticos y en la prensa.