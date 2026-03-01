La asistencia de Madonna al desfile de Dolce & Gabbana dejó un momento memorable para la cultura pop luego de que fuera captada haciendo un supuesto desplante a la actriz Zuria Vega aparentemente a causa de Alberto Guerra. ¿Qué pasó?

En redes sociales circulan videos en los que se muestra a la Reina del pop saludando casi obligadamente a Zuria, esposa de Alberto, quien es a la vez uno de los amigos más cercanos de Madonna.

Dichas imágenes muestran a las celebridades esperando por el desfile de D&G, llevado a cabo dentro de la Semana de la Moda de Milán. En primera fila se aprecia a Zuria Vega junto a Alberto, Anna Wintour y Madonna, sentados en ese orden.

Alberto, tras percatarse que la cantante estaba cerca, le presenta a su esposa por detrás de Anna, “Mi esposa”, le dice. Inmediatamente, con una sonrisa, Zuria le da la mano a Madonna y a su acompañante.

Pero fuera de las cordialidades, Madonna voltea seria hacia el frente tras estrechar la mano e intenta distraerse con Wintour. Los usuarios, tras viralizarse los videos, aseguraron que Madonna se vio “celosa” y que “no soportó” ver al hombre que "desea" con su esposa.

“Se le borró la sonrisa y no por el bótox”, “Madonna se ve incomodísima”, “Zuria Vega, la primera mujer que le planta cara a Madonna por su hombre”, “A Madonna no le gustó que le llevaran a la esposa”, “(...) Quería comer en silencio otra vez, pero ahora si fue la esposa”, se lee en internet sobre el video.

¿Qué pasó entre Alberto Guerra y Madonna? ¿Fueron novios?

En realidad nunca han sido pareja públicamente, dado que él tiene esposa y una familia. De hecho, la historia entre los dos es relativamente corta, aunque polémica.

En los últimos años se les ha visto juntos, en especial durante las Semanas de la Moda de Milán. Hace dos años, Alberto acompañó a Madonna al evento de moda de D&G donde se le rindió un homenaje a la Reina del pop por su cumpleaños.

Interacciones como estas desataron un sinfín de comentarios y rumores sobre un supuesto romance entre los dos, pero las afirmaciones de aventura fueron desmentidas por Alberto Guerra al declarar un sinfín de veces su amor por su esposa Zuria Vega, con quien comparte a sus hijos Lúa y Luka.

En su momento, los internautas aseguraron que existía una aventura entre ambas celebridades, incluso afirmaron que Madonna está enamorada y “obsesionada” con el actor debido a que es idéntico a su expareja y padre de su hija Lourdes León, Carlos León, cuando éste era joven.

Carlos León y Alberto comparten rasgos físicos que van desde el rostro alargado, la forma de sus ojos, color de piel, nariz y hasta forma de los labios, pero esto no es lo único que parecen tener en común, y lo que supuestamente le atrae a Madonna, sino que ambos son originarios de Cuba.

¿Por qué Madonna y Alberto Guerra son amigos?

La Reina del pop y el actor se hicieron amigos cercanos recientemente, después de que él protagonizará la serie de narcotraficantes Griselda, hecha y actuada por Sofía Vergara. Al parecer Madonna quedó embelesada con Alberto y su talento frente a las cámaras.

Poco después la cantante lo contactó para que posaran juntos para la revista Re-edition. Durante su visita a México, Madonna lo volvió a llamar para invitarlo a uno de sus shows en el Palacio de los Deportes en la CDMX. Guerra subió al escenario con ella en una de sus canciones.

Asimismo, a inicios de este año se D&G lanzó una campaña publicitaria en la que Madonna y Alberto Guerra fueron los protagonistas.