A cinco días de haber sido abatido por el Ejército Mexicano en el Tapalpa Country Club de Jalisco, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, estaría a punto de dirigirse a su última morada luego de que se informara que ya reclamaron su cuerpo.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) los restos del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron reclamados a través de un escrito.

La fiscalía reveló que fue un representante jurídico de la familia Oseguera quien envió el escrito solicitando el cuerpo del Mencho. En la misiva, la FGR apuntó que se están realizando los procedimientos legales y protocolarios para realizar la entrega de los restos.

Lee la nota completa aquí.