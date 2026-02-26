María Julissa, la influencer y modelo de Only Fans que fue vinculada a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, dio su primera entrevista luego de haber sido acusada de “entregar” al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado domingo 22 de febrero.

Como contexto, el nombre de Julissa se hizo viral en redes sociales por un audio, presuntamente del capo de la droga, en el que se escucha que ella fue la responsable de que el Ejército mexicano entrara a Tapalpa en un operativo en contra de él y de su organización criminal.

“Escúchame bien, güey. Nos cayeron a la v*rga. Nos vendió la hija de su p*ta m*dre de La Güera. La p!nch* p*rra, hija de p*ta de María Julissa. Si no te contacto, manda a quebrar toda su p*uta descendencia de cuartita y dásela de comer a los tigres (...)”, se escucha en el audio con la voz de Oseguera.

Si bien se sabe que una pareja del Mencho fue la clave para llevar a cabo el operativo, el nombre de María Julissa no está confirmado dentro de los informes oficiales. De hecho, una verificación realizada por la agencia EFE, a través de herramientas forenses, apunta que el audio no es auténtico y que “presenta indicios claros de manipulación digital”. Según explica la verificación, la voz del audio tiene características robóticas y “carece de naturalidad”.

NO TE PIERDAS: VIDEO. Sicario asegura que Carmen Salinas realizaba rituales

Aunado a esta evidencia, la modelo e influencer nombrada en el audio emitió un comunicado desmintiendo su vínculo con el líder del CJNG y negó haberse involucrado en el operativo donde murió.

Días después del escándalo mediático en el que fue vinculada, María Julissa dio una entrevista para el noticiero NTN24 de Panamá, en la que se deslindó por completo del capo y en la que dijo que tiene miedo de regresar a México por el hate que está recibiendo.

🚨 ÚLTIMO AUDIO DE “EL MENCHO” donde deja instrucciones en contra de la modelo de Only Fans “María Julissa” quien dice que los vendió. pic.twitter.com/NgeLSa4ktJ — 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹 𝗟𝗼́𝗽𝗲𝘇 🇻🇪 (@AngelLopeez) February 23, 2026

“Temo por mi vida” , María Julissa cree que corre peligro en México

La modelo destacó que se encuentra en Colombia desde el pasado 10 de enero y que no ha regresado a México y que se enteró de toda la polémica en torno a su nombre por redes sociales.

Añadió que su familia está escondida para evitar ser víctimas de algún ataque relacionado ya que varios creadores de contenido están difundiendo información personal, incluida su dirección, tal es el caso que han llegado personas con armas de fuego a su propiedad.

“Recibí la noticia en redes sociales, me vi en todas partes y ahorita tengo a mi familia tristemente escondida, mi mamá tuvo que dejar su casa porque hay creadores de contenido y su comunidad que están divulgando esto, y ha llegado gente con armas a las afueras de mi casa. Mi familia está asustada por algo que yo no he hecho y temo por mi vida”, aseveró.

Según explicó la modelo, no tiene pensado regresar a México próximamente y agregó que está pasando un “mal momento”.

“No. Me genera mucha tristeza tristeza que nunca me he metido en problemas, porque soy una persona muy tranquila y muy pacífica, y ahora no puedo regresar a mi país por gente mal informada y amarillista que publica lo primero que encuentra”, señaló. “Estoy quemada en todas las redes sociales y estoy pasando un muy mal momento”, agregó.

Modelo de Only Fans niega haber conocido al ‘Mencho’ y menciona responsables

En la entrevista, la modelo, también conocida como Barbie Beisbolera, dejó claro que no conocía al Mencho ni estaba vinculada a su organización criminal y sugirió que los haters de su novio, el streamer Mr. Stiven, pudieron haber creado el audio con ayuda de la inteligencia artificial, así como las narcomantas que circulan amenazándola por la caída del capo, que están firmadas por el CJNG.

“Yo a él no lo conozco ni de lejos, ni de una fiesta, no he tenido ningún vínculo. Yo salgo con uno de los streamers más grandes de Colombia, y así como tiene mucho público, tiene muchos haters y ellos crearon esta noticia falsa como un juego”, apuntó.

Representantes de María Julissa preparan demanda

Junto a las declaraciones, en Instagram se compartió un comunicado por parte de sus representantes, el que se advierte una demanda por “señalamientos falsos que vinculan a la figura de redes sociales María Julissa con alias ‘El Mencho’”.

“Estas acusaciones son totalmente falsas, carecen de sustento fáctico y jurídico, y resultan profundamente irresponsables (...) Se informa que María Julissa, a través de su equipo jurídico, adelantará todas las acciones legales y penales correspondientes con el propósito de que se investigue a los responsables de difundir dichas acusaciones y se impongan las acciones que correspondan”, se lee en la misiva.

Asimismo, se pide que los medios de comunicación ejerzan su labor “con prudencia, profesionalismo y sentido de la responsabilidad social, absteniéndose de replicar o amplificar información no verificada que pueda generar consecuencias irreparables”.