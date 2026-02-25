Un video grabado en la zona turística de Playa del Carmen desató polémica en redes sociales luego de que un extranjero señaló que los vendedores mexicanos no hablan inglés y que ese es su mayor error, porque si le quieren vender sus productos a turistas como él que no entienden español, no conseguirán ganar dinero. “Aprendan inglés”, dice el hombre, quien compartió su molestia en un video de TikTok.

En el clip, que se volvió viral, se observa al hombre, identificado como Brandon Hien, caminar por las calles de Playa del Carmen mientras se queja de la situación, en la que los vendedores “le gritan”, pero él no los entiende. Visiblemente molesto, el turista estadounidense aseguró que no habla español y que eso es obvio debido a su apariencia física, por tal motivo, le pide a los comerciantes que usen su sentido común y se dirijan a él en inglés.

“Si quieres ser el peor vendedor, deberías hacer lo que todos estos tipos están haciendo. Estoy en Playa del Carmen ahora mismo y cada cinco pasos alguien me dice ‘amigo, amigo’, tratando de venderme algo, gritándome en español”, expresó.

Agregó: “Claramente no hablo español. Digo, sé que tengo el bigote ahora mismo, pero ¿Cómo le vas a vender algo a alguien cuando ni siquiera puede entender lo que estás diciendo?”.

Y no sólo eso, sino que el extranjero exigió a los vendedores mexicanos que inviertan en sí mismos y aprendan inglés, porque eso los ayudará en sus ventas. “No entiendo cómo no invierten un poco para aprender inglés, para venderle a las personas que claramente hablan inglés y, tal vez, obtengan más ventas (...) invertir en ti mismo, aprender más habilidades probablemente valga la pena”, puntualizó.

El video generó miles de comentarios: algunos usuarios respaldaron la idea de que dominar un segundo idioma puede abrir oportunidades económicas en destinos turístico, sin embargo, la mayoría de los mexicanos criticó el tono del extranjero, al considerar que fue despectivo y poco empático con quienes trabajan en la vía pública para sostener a sus familias.

“Brandon go to Alabama next time!”, “Pues hasta cierto punto tiene algo de lógica, pero como dice el dicho, toma las cosas de quién vengan, por ejemplo a este tipo ni lo topo e igual me vale su opinión”, “Creo que si te vas a nadie le va importar”, “El fino”, “Ya borró el video”, “No puedes criticar que alguien no habla inglés si te llamas Brandon” y “¿O sea que si voy a Disney todos los trabajadores también me tienen que hablar en español por que soy un turista?”, fueron las reacciones de los internautas quienes se indignaron tras las críticas del estadounidense en Playa del Carmen.