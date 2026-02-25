El nombre de Sergio Mayer Bretón ha sido tendencia en los últimos días debido a su polémica participación en La Casa de los Famosos de Telemundo, misma que le habría hecho perder su licencia en la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que hace poco el actor y excantante de Garibaldi solicitó separarse temporalmente de su cargo legislativo para integrarse al reality show. En un plot twist, Mayer perdió dicha licencia como diputado federal, de acuerdo con lo acordado dentro de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ).

Según la resolución, el actor ocasionó un “impacto negativo a la imagen de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) y generó confusión sobre la coherencia entre los principios partidarios y el comportamiento de sus representantes”.

En el escrito, se dice que Mayer se alejó de sus responsabilidades legislativas para “realizar actividades mediáticas de índole personal”, que podía “percibirse como una subordinación del interés colectivo a fines individuales”.

Las medidas de retirar su licencia son temporales, apunta la CNHJ, pero se investigará el caso para evitar “una infracción mayor al instituto político”, es decir, con esta acción se previene que Mayer será retirado por completo de su puesto como diputado.

¿Qué estudio Sergio Mayer?

En torno a toda la polémica desatada, en internet ha surgido duda sobre su preparación profesional y sobre su grado de estudios. “¿Qué estudió Sergio Mayer?”, se pregunta en internet, y aquí te lo contamos.

En un perfil compartido por la Cámara de Diputados, se señala que Sergio Mayer estudió Administración de Empresas entre 1985 y 1989, formación que compaginó con su trayectoria en el mundo del espectáculo antes de incursionar en la política.

Mientras terminaba la licenciatura, Mayer se integró al grupo Garibaldi, exactamente en 1988. Posterior a ello, se dedicó a la actuación, para dar un gran salto a la política en 2017 con la Presentación de la Plataforma y Equipo de la Campaña de Claudia Sheinbaum, para la candidatura a la gubernatura de la Ciudad de México.

Desde entonces ha tenido diversas participaciones dentro de la política con Morena, desde posiciones en administración pública local, hasta su lugar como diputado.

Reviven entrevista en la que dice que nunca “pediría licencia” para hacer programa

La polémica surgió cuando Sergio Mayer solicitó licencia para ausentarse de sus funciones en San Lázaro y participar en el reality; al concluir el periodo autorizado, el diputado debe reincorporarse formalmente o enfrentar la pérdida del espacio político, si es que llega a suceder.

En medio del brete que estaría enfrentando en la Cámara mientras está en el reality, en redes sociales ha resurgido una entrevista que dio en el 2024 en el que aseguró que jamás pediría este tipo de permisos de ausencia para ir a grabar un programa.

Durante la entrevista que le hizo la periodista Sabina Berman para el programa Largo Aliento, Sergio aseguró que no había perdido hasta ese momento un permiso similar y no lo pediría.

“Cuando estoy en política, me dedico 100% a la política. Yo nunca he pedido licencia para irme a hacer una película o un programa. Cuando fui diputado del 2018 al 2021, y lo pueden revisar, tengo casi el 100% de mis asistencias. (...) Nunca me he ido y no lo voy a hacer”, apuntó.

Añadió que sólo solicitaría licencia por alguna emergencia o por si lo llamaban para cubrir otro cargo.

“Yo tengo que cumplir a cabalidad y tú puedes revisar, cualquier persona se puede meter a mi trabajo del 18 al 21, cómo cumplí a cabalidad (...) como presidente de la Comisión de Cultura”, afirmó.

Más allá del debate político, la figura de Sergio Mayer ha sido mediática tanto en el espectáculo como en la vida pública. Su paso por La Casa de los Famosos México 2023 como participante, penalista en 2025 y su actual participación en la versión de Telemundo ha aumentado su visibilidad, pero también cuestionamientos sobre su papel como servidor público.