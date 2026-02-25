A tres días de haber sido abatido por el Ejército Mexicano en el Tapalpa Country Club de Jalisco, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, estaría a punto de dirigirse a su última morada luego de que se informara que ya reclamaron su cuerpo.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) los restos del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron reclamados a través de un escrito.

¿Quién y cómo se reclamó el cuerpo de El Mencho?

La fiscalía reveló que fue un representante jurídico de la familia Oseguera quien envió el escrito solicitando el cuerpo del Mencho. En la misiva, la FGR apuntó que se están realizando los procedimientos legales y protocolarios para realizar la entrega de los restos.

“Con relación a la situación que guarda el cuerpo de Rubén ‘N’, la FGR señala que recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales, por lo que el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar la entrega”.

FGR

¿A dónde será trasladado el cuerpo de El Mencho?

Más allá de la reclamación del cuerpo del Mencho, no hay detalles sobre su posible destino, aunque se cree que regresaría a Jalisco, al centro de operaciones del CJNG del que fue líder y fundador a partir del 2009.

Hasta el momento no hay mayores detalles sobre la entrega del cadáver, tampoco hay fotografías del capo tras su abatimiento en Tapalpa ni del momento exacto en el que lo encontraron en la maleza del complejo de lujo Tapalpa Country Club.

¿Cómo murió El Mencho?

A sus 59 años , El Mencho figuraba entre los delincuentes más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos, que incluso ofrecían una recompensa millonaria a cambio de información que permitiera dar con su paradero y lograr su captura.

El capo de la droga fue abatido en un operativo especial llevado a cabo en el pueblo de Tapalpa, Jalisco en la mañana del domingo 22 de febrero. De acuerdo con información oficial dada por el secretario de Defensa Ricardo Trvilla, Oseguera Cervantes fue ubicado gracias a una de sus parejas sentimentales, que lo visitó en la zona residencial del club el sábado previo; aunque la mujer se retiró del lugar, El Mencho se quedó en la propiedad rodeado de un círculo de seguridad.

“Realmente fue un ataque muy violento”, narró Trevilla. Añadió que Oseguera Cervantes intentó escapar hacia una zona boscosa, pero fue cercado por militares que lo encontraron oculto entre la maleza.

Posteriormente, elementos del ejército hirieron al capo de la droga y a dos de sus escoltas.

Más tarde Oseguera fue llevado vía aérea a un hospital de Guadalajara, pero murió en el camino; por la tarde del domingo, su cuerpo fue trasladado Fiscalía Especializada de Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Ciudad de México.

Desde entonces, los restos del líder del cártel presuntamente permanecen resguardados por las fuerzas federales en las instalaciones del Centro Federal Pericial Forense de la FGR.