El presidente Donald Trump presumió este martes ante el Congreso de una "remontada histórica" de Estados Unidos y advirtió que responderá a cualquier amenaza, y eso incluye a América Latina, en el discurso sobre el estado de la Unión más largo de la historia.

En esta ocasión, su intervención duró una hora y 47 minutos y fue un intento de reivindicar logros económicos que no parecen convencer a los estadounidenses, junto a éxitos probados como la operación de captura del presidente venezolano Nicolás Maduro o la reducción de la criminalidad.

Decenas de congresistas demócratas faltaron a esta cita tradicional que tiene lugar cada año, en protesta por la política antimigratoria del mandatario. Su principal senador, Chuck Schumer, incluso calificó el discurso de "delirante" y alejado de las dificultades de los ciudadanos de a pie.

"Los estadounidenses nunca habían visto un discurso sobre el estado de la Unión tan alejado de la realidad. La retórica del presidente y la realidad del país son dos mundos aparte. (...) Trump pintó un retrato delirante de Estados Unidos que casi ningún trabajador estadounidense reconocería", afirmó.

- Críticas y emociones -

En su intervención, Trump repartió críticas a la oposición demócrata y a los magistrados de la Corte Suprema que le infligieron un duro revés jurídico hace cuatro días, al derribar su política arancelaria.

Una sentencia "muy desafortunada", les espetó.

Pero también causó momentos de sorpresa y emoción, como la aparición en el hemiciclo del excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, que acaba de salir de la cárcel en Caracas para reunirse con una sobrina suya.

O el caso del guardia nacional Andrew Wolf, que recibió un balazo en la cabeza de un refugiado afgano en Washington en noviembre del año pasado. Apareció también en la tribuna de invitados, junto a su madre, para recibir una condecoración militar.

"Estamos restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos en el hemisferio occidental", dijo Trump.

"Durante años, amplias zonas de territorio en nuestra región, incluidas grandes partes de México, han estado controladas por sanguinarios cárteles de la droga", explicó.

El pasado fin de semana, los servicios de inteligencia estadounidenses jugaron un papel decisivo para que el ejército mexicano localizara y matara a Nemesio "El Mencho" Oseguera, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Después de solo un año, puedo decir con dignidad y orgullo que hemos conseguido una transformación como nunca antes se había visto, y una remontada histórica", dijo el mandatario de 79 años, en su segundo y último mandato.

Trump también aseguró que Venezuela ya ha vendido a Estados Unidos "más de 80 millones de barriles" de petróleo.

Luego presentó por sorpresa a Márquez, "secuestrado por las fuerzas de seguridad y arrojado a la infame prisión del régimen en Caracas", y liberado gracias a la presión de Washington.

- La "edad de oro" ausente -

Trump presentó también al equipo de hockey sobre hielo masculino, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Milán, algo que no lograba desde 1980, y además ante Canadá.

El presidente alternó esos momentos de fervor patriótico con pullas a los demócratas que habían decidido acudir al hemiciclo.

Los "demócratas están destruyendo nuestro país, pero los paramos a tiempo", aseguró Trump, ante las protestas de los opositores.

Luego pidió la aprobación en el Congreso de una ley de identificación de los votantes.

"¡Tú mataste a estadounidenses!", le replicó una representante demócrata, la política de origen somalí Ilhan Omar.

La demócrata se refería a la muerte de dos activistas contrarios a las redadas contra migrantes irregulares en la ciudad de Mineápolis, la crisis política más grave de Trump en este segundo mandato, y la causa de una caída de su popularidad.

El líder republicano repartió de nuevo advertencias a enemigos como Irán, pero no propuso una gran agenda para la segunda parte de su mandato.

El republicano prometió hace un año el inicio de una "edad de oro" para su país, irritado ante una inflación tenaz, la división política y la creciente sombra del gigante chino.

A pesar del ritmo endiablado a su segundo y último mandato, Trump no acaba de concretar esa promesa.

El crecimiento económico en 2025, del 2,2%, fue inferior al del año anterior, la inflación se mantiene elevada (2,9% interanual en diciembre) y solo el empleo mantiene un buen ritmo.

El Congreso vuelve esta semana a sus sesiones precisamente sin haber conseguido desbloquear la parálisis en torno al financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional.

En el corazón de la negociación entre republicanos y demócratas están las agencias migratorias, que pueden seguir operando por ahora porque su presupuesto fue aprobado el año pasado.

Los sondeos sobre Trump son dispares. Los principales estudios de opinión le sitúan en menos del 50% de aprobación, pero sus partidarios se muestran tan incondicionales como siempre, mientras que el votante demócrata parece de nuevo movilizado.

Si las elecciones legislativas que renuevan parcialmente el Congreso en noviembre de este año dan la victoria a los demócratas, Trump enfrentará un final de mandato complicado.