Si eres motociclista y quieres tener la licencia permanente 2026 con la que ya no tengas que estar gastando tu dinero para renovar tu licencia cada cierto tiempo, entérate dónde puedes sacar este documento de por vida y a un buen precio: te compartimos dónde es más barata en México, cuál son los precios y los requisitos que solicitan las autoridades encargadas de expedirlas. ¡Toma nota!

Hoy en día la moto es uno de los vehículos más utilizados por las personas: muchos han optado por este transporte debido a su rapidez, además de que es menos costosa para desplazarse por la ciudad, ya que gasta menos gasolina. Sin embargo, el gobierno ha hecho hincapié en que todos los que conduzcan motocicletas deben cumplir con el reglamento y esto incluye el equipo necesario para hacer su viaje seguro.

Como una forma de ayudar a la economía de las personas es que surge la licencia de conducir permanente, documento que ya no se tiene que renovar porque su vigencia es de por vida. Actualmente, dicha licencia sólo puede expedirse en algunos estados de la República Mexicana y a ciertos costos.

¿Dónde es más barata la licencia permanente para motociclistas 2026?

Los estados en los que se puede sacar licencia de conducir permanente para motociclistas son:

-Sinaloa

-Oaxaca

-Tamaulipas.

El estado en el que es más barato sacar la licencia permanente para motociclistas es Tamaulipas con un precio de $1,642 pesos; le sigue Sinaloa, con un costo aproximado de $2,100 pesos y Oaxaca, en donde en 2025 tuvo un costo de $3,167 pesos.

Requisitos para tramitar la licencia permanente para motociclistas en Tamaulipas

Si manejas moto y quieres tu licencia de conducir permanente, sácala en Tamaulipas con los siguientes requisitos:

Formato de SF001 debidamente llenado y firmado

Comprobante de domicilio (recibo de agua o luz no mayor a 3 meses de antigüedad). Debe estar a nombre de quién solicite el alta o familiar directo; si el contribuyente está rentando deberá presentar contrato de arrendamiento

(recibo de agua o luz no mayor a 3 meses de antigüedad). Debe estar a nombre de quién solicite el alta o familiar directo; si el contribuyente está rentando deberá presentar contrato de arrendamiento Identificación Oficial con Fotografía (INE, Licencia de conducir, cédula profesional o pasaporte)

Cédula de Identificación Fiscal (RFC)

CURP

Constancia que acredite examen de manejo expedido por la Dirección de Tránsito

Correo electrónico y teléfono.

Requisitos para sacar la licencia permanente para motociclistas en Sinaloa

Como en Sinaloa recién fue aprobada la licencia permanente para motociclistas aún no se han revelado los requisitos, sin embargo, se prevé que las autoridades pidan:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, etc.)

(INE, pasaporte, etc.) Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Haber pagado los derechos mediante el recibo oficial.

Requisitos para tramitar la licencia permanente para motociclistas en Oaxaca

Los requisitos para sacar la licencia permanente en Oaxaca son:

Acreditar el examen de manejo aplicado por la Secretaría .

. Identificación oficial vigente: INE, pasaporte o cédula profesional.

Comprobante de domicilio vigente (No mayor a 3 meses de antigüedad).

¿Puedo sacar licencia permanente CDMX si soy motociclista?

No, la actual licencia permanente de la Ciudad de México solamente está disponible para los conductores de autos, no para motos. Para conducir motocicleta, debes tramitar la licencia tipo A1 (solo moto) o A2 (moto y auto), las cuales tienen una vigencia de 3 años.