La licencia permanente es el principal trámite que debes realizar si manejas un automóvil motorizado. Si vives en la Ciudad de México puedes tramitar la licencia permanente este 2026 en la CDMX, un documento que no es necesario renovar frecuentemente, de allí su nombre “licencia permanente”, y que sirve para conducir autos motorizados particulares.

La licencia de conducir permanente de Tipo A en la Ciudad de México para 2026 es expedida por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) con un costo de 1,500 pesos . A continuación te explicamos el paso a paso para tramitarla en línea y de forma presencial.

Paso a paso para tramitar la licencia permanente de la Ciudad de México en línea

El trámite de la licencia permanente en la Ciudad de México en línea se realiza en el portal https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/ .

Primero debes iniciar sesión con la Llave CDMX Expediente.

Posteriormente debes darle en “Iniciar” y luego en “Nuevo trámite”

y luego en Elige cómo quiere realizar el pago de 1,500 pesos, ya sea en línea o con línea de captura

Completa los campos que te muestran a continuación: Carga de una identificación oficial, comprobante de no adeudos y un certificado de curso teórico.

Una vez que se vea reflejado el pago, la SEMOVI enviará al correo electrónico registrado en el trámite la constancia donde viene el número de licencia.

Requisitos para tramitar la licencia permanente de la CDMX en línea

Para iniciar el trámite debes corroborar que no tengas adeudos pendientes

Si es la primera vez que tramitas la licencia permanente, deberás generar una cita para hacer un Curso teórico de conducción , el comprobante de dicho curso se adjunta en la carga de documentación.

El pago que hagas de 1,500 pesos se reflejará hasta 72 horas después, por lo que deberás esperar a que la SEMOVI envíe la constancia

Paso a paso para tramitar la licencia permanente de la CDMX de forma presencial

Si no puedes realizar el trámite de la licencia permanente de la CDMX 2026 en línea, puedes hacerlo de manera presencial. A continuación te decimos cómo:

El primer paso para tramitar la licencia permanente en CDMX es agendar una cita en el portal de citas de la SEMOVI ( https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/ ) o mediante la App CDMX con tu cuenta Llave CDMX. Debes seleccionar el trámite de “Licencia Permanente tipo A” (vehículos particulares), generar la línea de captura y realizar el pago de derechos de 1,500 pesos, ya sea en línea o con la línea de captura.

Una vez programada la cita, deberás presentarte en uno de los módulos de atención habilitados para este trámite. La CDMX cuenta con 35 módulos fijos, además de un macromódulo en Magdalena Mixhuca y puntos en alcaldías y oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Ubica el módulo fijo o módulo móvil más cercano a tu domicilio en el sitio web https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/vehiculos-particulares/modulos-de-control-vehicular-y-licencias .

Los horarios suelen ser amplios para facilitar la atención, incluso hasta la noche en algunos casos. Los módulos funcionan de 9 am a 4 pm con cita previa y únicamente para trámites de vehículos de la Ciudad de México.

Estos son algunos de los módulos en alcaldías a los que puedes recurrir para tu trámite:

Coyoacán , Av. Río Churubusco s/n, esquina Prolongación Xicoténcatl, Colonia San Diego Churubusco, CP 04120.

, Av. Río Churubusco s/n, esquina Prolongación Xicoténcatl, Colonia San Diego Churubusco, CP 04120. Cuajimalpa , Centro comercial Santa Fe, Av. Vasco de Quiroga #3800, local 1003. Colonia Lomas de Santa Fe, nivel 1 del estacionamiento, C.P. 05000.

, Centro comercial Santa Fe, Av. Vasco de Quiroga #3800, local 1003. Colonia Lomas de Santa Fe, nivel 1 del estacionamiento, C.P. 05000. Cuajimalpa , Av. Juárez, esquina Av. México s/n Edificio Vicente Guerrero, planta baja, Colonia Cuajimalpa, CP 05000.

, Av. Juárez, esquina Av. México s/n Edificio Vicente Guerrero, planta baja, Colonia Cuajimalpa, CP 05000. Gustavo A. Madero, 5 de febrero s/n, Colonia Aragón La Villa, CP 0750.

A. Madero, 5 de febrero s/n, Colonia Aragón La Villa, CP 0750. Iztacalco, Control Vehicular y Licencias, Av. Té, esquina Río Churubusco s/n, Edificio B, Colonia Ramos Millán, CP 08000.

Control Vehicular y Licencias, Av. Té, esquina Río Churubusco s/n, Edificio B, Colonia Ramos Millán, CP 08000. Magdalena Contreras , Av. Luis Cabrera #1, Colonia San Jerónimo Lídice, CP 10200.

, Av. Luis Cabrera #1, Colonia San Jerónimo Lídice, CP 10200. Tláhuac , Cuauhtémoc s/n, Colonia Miguel, CP 13070.

, Cuauhtémoc s/n, Colonia Miguel, CP 13070. Iztapalapa , Cuauhtémoc #6, Colonia San Pablo, CP 09000.

, Cuauhtémoc #6, Colonia San Pablo, CP 09000. Xochimilco, Av. 20 de noviembre #6, Colonia San Marcos, CP 16050.

Requisitos para tramitar la licencia permanente en CDMX de forma presencial

Para completar el trámite debes presentar documentos oficiales como:

Identificación vigente

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses)

Comprobante de pago

Comprobante de cita impresa.

Si ya tuviste una licencia tipo A expedida por la CDMX, no será necesario presentar un examen adicional; bastará con la documentación requerida.

Si nunca has tenido licencia en la CDMX, además de los documentos mencionados deberás acreditar un examen teórico de conocimientos viales. Este examen puede ser presencial en módulos de SEMOVI y evalúa temas básicos del Reglamento de Tránsito, y debes llevar impresa la constancia de aprobación a tu cita.

Es importante cumplir con ciertos requisitos de seguridad vial: no tener sentencias vinculadas a siniestros viales, ni sanciones acumuladas en el programa “Conduce sin Alcohol”, pues en esos casos no podrás tramitar la licencia permanente. Estas limitaciones buscan asegurar que el documento sea otorgado a quienes cumplen criterios básicos de responsabilidad vial.

Una vez aprobados todos los pasos y validada tu documentación, podrás recoger tu licencia de conducir permanente en el módulo seleccionado, en la fecha indicada. Recuerda que este documento será válido de forma indefinida y no requerirá renovaciones periódicas, lo que reduce futuros gastos y trámites administrativos para los conductores capitalinos.