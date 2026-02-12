¿Sabes si te vacunaron tus papás contra el sarampión o ya te dio la enfermedad? Si desconoces esta información, esto es lo que podrías hacer para cuidarte ante el brote de dicha enfermedad: hay una prueba de laboratorio la cual revela si eres inmune al sarampión. ¿Cuál es, en qué consiste, cuánto cuesta y dónde te la puedes hacer? Te contamos.

El brote de sarampión que actualmente enfrenta México ha provocado que miles de personas estén preocupadas por contagiarse, sobre todo, porque se trata de una enfermedad que puede tener consecuencias mortales si no se está vacunado o si no se lleva el tratamiento ni la atención médica adecuada.

Cientos de personas tienen la duda sobre si vacunarse o no, esto porque no saben si cuando eran niños se completó su esquema de vacunación con las dosis requeridas; otros, manifiestan que también desconocen si se enfermaron de sarampión en su niñez.

¿Cómo saber si ya me dio sarampión?

De acuerdo con Medline Plus, existen pruebas de laboratorio que pueden diagnosticar una infección que tú o alguien de tu familia haya tenido recientemente o bien, que muestran si eres inmune (protegido contra la infección) a sarampión debido a la vacunación o a una infección pasada.

La prueba de anticuerpos IgG busca los anticuerpos que se produjeron en tu organismo si te vacunaste contra el sarampión o si te enfermaste en el pasado.

¿Qué es la prueba de anticuerpos IgG?

La prueba de anticuerpos IgG mide los niveles de inmunoglobulina G en sangre, el anticuerpo más común que protege contra infecciones bacterianas y víricas a largo plazo. De acuerdo con los expertos, se utiliza para verificar inmunidad, diagnosticar infecciones pasadas o crónicas. Para poder conocer esta información, se toma una muestra de sangre de la persona.

¿Cuánto cuesta la prueba de anticuerpos para detectar si eres inmune al sarampión?

Es importante que sepas que dicha prueba para saber si ya te dio sarampión y eres inmune es costosa, ya que algunos laboratorios la realizan desde $5,000 hasta $9,000 pesos. Pregunta en los Laboratorios Médicos del Chopo sobre cómo la realizan.

¿Cómo saber si soy inmune al sarampión?

El Hospital Ángeles señala que si no recuerdas si te vacunaste o si tuviste esta enfermedad, puedes confirmar tu inmunidad de las siguientes maneras:

Revisa en tu cartilla de vacunación si recibiste dos dosis de la vacuna triple vírica Consulta a tus familiares si padeciste sarampión o recibiste la vacuna. Realiza un examen serológico que detecte anticuerpos contra el virus del sarampión.

¿Puedo contagiarme de sarampión si ya me vacuné?

La Clínica Mayo informa que es poco común que te contagies de sarampión si te vacunaste, pero algunas personas pueden contraer la enfermedad después de estar completamente vacunadas (los síntomas tienden a ser leves). Además, señalan que la vacuna contra el sarampión, que se administra en dos dosis, previene el padecimiento en un 97% de los casos en promedio.