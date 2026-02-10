A poco más de cuatro meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que plantearán a las autoridades del máximo organismo del fútbol mundial, la posibilidad de que los visitantes y aficionados del extranjero estén vacunados contra el sarampión.

La propuesta de Brugada surge en medio de un brote de esta enfermedad viral altamente contagiosa en el país y, especialmente, en la capital, donde las autoridades han detectado más de 100 casos confirmados en lo que va del 2026. Frente a este contexto epidemiológico, la jefa de Gobierno adelantó que buscará el apoyo de la FIFA y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para promover la vacunación entre visitantes internacionales como un requisito recomendado para ingresar a zonas de concentración durante la justa mundialista que arranca el próximo 11 de junio.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que es indispensable reforzar las acciones preventivas para no poner en riesgo la salud los aficionados y ciudadanos de la capital.

“Vamos a pedirle no sólo a la FIFA, sino a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que al Mundial se apliquen la vacuna del sarampión y nos cuidemos todos. Es un evento internacional muy importante y tenemos que cuidarnos. Vamos a pedir que vengan vacunados. Eso es proteger, ellos se protegen y nos protegemos como comunidad”, dijo.

Recordemos que el partido inaugural del Mundial 2026 será en la CDMX, pero también se llevarán a cabo partidos en Monterrey y Guadalajara.

Por otro lado, para contener el avance del sarampión, la mandataria detalló que están disponibles los 300 centros de salud de la capital para vacunar a la población menor de 49 años; asimismo, se habilitaron 21 puntos de vacunación con horario extendido, que operan de 9:00 a 23:00 horas (entre estos puntos se encuentran el Parque de la Bombilla, la estación del Cablebús Vasco de Quiroga, Parque Jardín Hidalgo, Alameda Norte, Parque La Postal, Parque de los Venados, Centro de Coyoacán, Mercado Verde, Bellas Artes, Ángel de la Independencia, Módulo Central de Emergencias, el Mercado Rosa Torres, Jardín Hidalgo en Cuautepec, Deportivo Carmen Serdán, la Basílica de Guadalupe, el exterior del Mercado Río Blanco, Kiosco San Felipe de Jesús y el Deportivo Hermanos Galeana)

Además, se instalaron 100 puntos en el sistema de transporte público —incluidas estaciones del Metro, Metrobús, Trolebús, Cablebús y RTP—, así como 50 brigadas en preparatorias y universidades.

¿Cuáles son las alcaldías de la CDMX con mayor número de casos?

De acuerdo con la Secretaría de Salud de la CDMX, las alcaldías que registran mayor número de casos son: