A días de que Jalisco implementara el uso del cubrebocas por el repunte del sarampión en escuelas de educación básica en la entidad, el Estado de México anunció la noche de este domingo el regreso del filtro sanitario en preescolar, primaria y secundaria, sin embargo, padres de familia solicitan que regresen las clases a distancia.

La Secretaría Educación mexiquense compartió en sus redes sociales las recomendaciones emitidas por la dependencia de Salud estatal en las que se destaca la implementación de medidas para evitar el contagio del virus y otras enfermedades respiratorias.

¿Cuáles son las medidas sanitarias implementadas en las escuelas del Estado de México contra el sarampión?

Las autoridades mexiquenses informaron que entre las medidas recomendadas contra el sarampión están:

Vacunación

Regreso del uso de cubrebocas en las escuelas

en las escuelas Ventilación de los espacios cerrados

Instalación de filtro sanitario previo al ingreso a clases presenciales

Sobre este último rubro, la Secretaría de Salud del Estado de México informó que los docentes tendrán que ser los encargados en llevar un monitoreo detallado sobre el estado de salud de los menores y que para ello serán capacitados.

Así debe de funcionar el filtro sanitario contra el sarampión en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria estatal:

Toma de temperatura con termómetros sin contacto Observación clínica rápida por el personal Registrar diariamente las actividades del filtro sanitario En caso de detectar síntomas relacionados con el sarampión deberán "separar al alumno en un área de aislamiento y contactar inmediatamente a la unidad de salud local para evaluación y toma de muestras si procede "

¿Cuáles son los síntomas del sarampión que deberán detectar los docentes en los filtros sanitarios de las escuelas?

Las autoridades estatales indicaron que los docentes deberán tomar medidas preventivas en caso de detectar estos síntomas:

Temperatura mayor a 38 grados

Ronchas rojizas en el cuerpo y ojos rojos

Tos

Manchas blancas dentro de la boca

Asimismo, las autoridades sanitarias informaron que se sugiere: " Capacitar a personal escolar designado en la identificación de signos y síntomas de sarampión, uso de termómetros sin contacto, protocolo de aislamiento y notificación" .

¿Cómo reaccionaron los padres de familia ante la reactivación del filtro sanitario en escuelas de Edomex?

En las redes sociales de la Secretaría de Educación del Estado de México, los padres de familia y docentes reaccionaron al comunicado publicado este domingo.

Entre las respuestas destaca que la petición para que se retome la opción de clases a distancia ante el brote del sarampión en México.

" Ojalá activarán el sistema híbrido, los papás que deseemos no llevar a nuestros hijos a la escuela para evitar cualquier tipo de contagio se nos considerara ", mencionó Christina Chirinos.

Por su parte, otros usuarios recriminaron la premura del anuncio y falta de capacitación que tendrán dado que la recomendación de las autoridades sanitarias señala que el filtro sanitario debería arrancar este lunes.

" ¿Cómo esperan que se atienda la indicación para mañana sí avisan después de las 10 en domingo? ", dice Carmen Montiel.