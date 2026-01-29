Los casos de sarampión siguen en aumento en México: en el último reporte proporcionado por el gobierno, con corte al 28 de enero, en las últimas 24 horas se registraron 58 casos, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la población para prevenir más contagios tomando las medidas pertinentes, como la vacunación. Aquí te contamos todos los detalles que debes saber sobre esta enfermedad que puede ser mortal: cómo se contagia, qué síntomas tiene y quiénes deben aplicarse la vacuna.

El sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa, representa un riesgo de salud que requiere atención y medidas preventivas. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advirtió sobre la facilidad de su transmisión y subrayó la importancia de conocer sus síntomas y completar el esquema de vacunación. Hasta el momento, según reportes, el grupo de edad más afectado es el de niños de 1 a 4 años, seguido por del grupo de 5 a 9 años y el de 25 a 29 años.

¿Qué es el sarampión?

El IMSS señala que el sarampión es una enfermedad causada por un virus, que se puede adquirir en cualquier edad (incluso en la vida adulta) si una persona no la padeció en la infancia.

Síntomas del sarampión

El primer síntoma típico es la aparición de fiebre de hasta 40°C (la cual dura por lo menos tres días)

Manchas pequeñas dentro de la boca

Erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo

Tos

Flujo nasal

Conjuntivitis (ojos rojos).

En pacientes con un sistema de defensa debilitado, puede desarrollarse neumonía.

¿Cómo es el sarampión y cuánto dura?

El sarampión es una enfermedad que se caracteriza por un sarpullido rojo que comienza en la cara y cuello, extendiéndose al resto del cuerpo. Los síntomas duran aproximadamente 10 a 14 días en total, apareciendo 10-14 días tras la exposición

¿Cómo se contagia el sarampión?

De acuerdo con el IMSS, se contagia a través de gotitas que salen de la nariz y boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire.

¿Cuáles son las diferencias entre varicela y sarampión?

¡No las confundas! Aunque puedas pensar que la varicela y el sarampión son lo mismo porque aparecen ronchas, la apariencia de cada una es distinta, al igual que los síntomas. Checa estas diferencias:

-El tipo de sarpullido

Varicela: aparece en "olas" o brotes pequeñas protuberancias rojas que se convierten en ampollas con líquido (vesículas) que pican muchísimo, se rompen y luego forman costras.

Sarampión: Son manchas rojas y planas que a veces se elevan pero no tienen líquido.

-¿Dónde empieza el brote?

Varicela: Suele comenzar en el tronco (pecho y espalda), abdomen y cara, extendiéndose luego a las extremidades.

Sarampión: Generalmente empieza en la línea del cabello, detrás de las orejas o la frente, y desciende hacia el resto del cuerpo.

¿Qué tratamiento es bueno para el sarampión?

Es importante que sepas que no hay un tratamiento específico o terapia para el sarampión; la mayor parte de los pacientes que desarrollan la enfermedad no presentan complicaciones y se recuperan con descanso y tratamiento auxiliar; eso sí, considera que para los pacientes graves el manejo se proporciona de acuerdo con las complicaciones.

¿Quiénes deben ponerse la vacuna del sarampión?

Niñas y niños de 6 meses a 9 años .

. Adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación.

¿Cómo se previene el sarampión?

La vacunación es la principal herramienta de prevención; actualmente, existen dos tipos de vacuna: