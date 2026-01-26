TE RECOMENDAMOS
Una nueva alerta sanitaria está circulando luego de que se confirmara un brote del virus Nipah en India, con casi 200 personas bajo observación por posible contagio.
De acuerdo con los recientes reportes, en la India se ha emitido una alerta epidemiológica tras la detección del mortal virus de Nipah, con dos casos confirmados hasta el momento y al menos 190 personas bajo supervisión por contacto directo con los infectados.
“Sólo dos pacientes han dado positivo. Los contactos restantes, aproximadamente 190, han sido enviados a cuarentena y quienes presentaron síntomas también se han sometido a la prueba”, informó Subarmna Goswami, subdirector adjunto de Salud del Gobierno de Bengala Occidental.
En 2025, de acuerdo con recientes datos, se han registrado casos en el estado de Kerala, al sur de la India, donde se reportaron tres infectados y dos muertos.
Autoridades sanitarias han puesto en alerta a varios territorios de Asia, además de India, como Tailandia, Nepal y Hong Kong, mismos que han activado protocolos de seguridad en sus principales aeropuertos, con controles sanitarios para la toma de temperatura y el relleno de formularios de salud.
¿Qué es el virus de Nipah?
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) apunta que el virus Nipah auda una enfermedad mortal que puede propagarse entre animales y personas, principalmente es transmitido por murciélagos frugívoros, también conocidos como zorros voladores y por cerdos.
Tras detectarse por primera vez en 1999, el virus enfermó a trescientas personas y mató a más de 100 en regiones de Malasia y Singapur; en dicho brote, los murciélagos fueron los que transmitieron el virus a los cerdos.
Desde entonces se han registrado brotes en Bangladesh, India, Malasia, Filipinas y Singapur, aunque se tiene considerado que el murciélago habita en toda Asia, el Pacífico Sur y gran parte de Australia. Hasta el momento no hay reportes de su llegada a México.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que actualmente no existen vacunas contra el Nipah para uso humano generalizado, así como tampoco medicamentos específicos.
¿Cuáles son los síntomas del virus de Nipah?
Los CDC señalan que el virus de Nipah origina una enfermedad grave, con inflamación del cerebro y hasta la muerte, en un plazo de entre 4 y 14 días después de haber sido infectadas.
Las personas con el virus suelen estar enfermas entre 3 y 14 días con síntomas como los siguientes:
- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Tos
- Dolor de garganta
- Dificultad para respirar
En casos graves, los pacientes pueden entrar en coma en un plazo de 24 a 48 horas, con síntomas como:
- Inflamación cerebral o encefalitis
- Confusión
- Somnolencia
- Convulsiones
¿Cómo se propaga el virus de Nipah?
El virus Nipah puede transmitirse de varias formas:
- Contacto directo con animales infectados ( murciélagos o cerdos).
- Consumo de alimentos o bebidas contaminados por animales infectados (savia cruda de dátil o frutas). Una persona puede infectarse al beber savia cruda de dátil o al comer fruta que haya sido contaminada por un murciélago infectado.
- Contacto cercano con fluidos corporales de una persona infectada.
¡Una vez que el virus Nipah infecta a una persona, la propagación de persona a persona es posible!
¿Cómo prevenir el riesgo por el virus de Nipah?
Las autoridades de salud alertan por los riesgos existentes de una infección rápida si se ha viajado a lugares donde está el virus o si se ha entrado en contacto con personas infectadas.
Para reducir el riesgo es indispensable tomar las siguientes medidas de higien:
- Lavarse las manos regularmente con agua y jabón
- Evitar el contacto con murciélagos voladores o cerdos enfermos
- Evitar zonas donde haya colonias de murciélagos
- Evitar tocar cualquier cosa contaminada por murciélagos
- Evitar comer savia cruda o frutas potencialmente contaminadas
- Evitar el contacto con la sangre o fluidos corporales de personas infectadas
