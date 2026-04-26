Sydney Sweeney hizo una aparición sorpresa en la presentación de Diplo en el Festival de Música Stagecoach, llevado a cabo este fin de semana, al subir a cantar luciendo un atrevido look de su marca de moda Syrn.

La actriz de Euphoria fue la sensación al ser vista ataviada con un top corsé de tirantes, diseñado con tela satinada en color azul pastel, la prenda presentó un atrevido escote en V con olanes alrededor, ajuste en la cintura y cordones atados en la espalda.

Combinó el top con una minifalda blanca de olanes y encaje, a juego con botas vaqueras azules y discreta joyería.

Sydney Sweeney presumió cabello rubio peinado en voluminosos mechones ondulados. Se lució bella y joven con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel con labial rojo carmesí, sombras plateadas en los párpados y blush rosado.

La celebridad dio de qué hablar tras ser vista disfrutando del festival Stagecoach Festival 2026 en Indio, donde apareció muy cariñosa con su novio, el empresario Scooter Braun.

Un video que se hizo viral en redes muestra a la actriz sentada sobre los hombros de Braun mientras ambos disfrutaban del concierto de Ella Langley. Sweeney lucía un look relajado con camisa blanca de manga corta y un mono vaquero, acorde con el estilo del festival.

La actriz aprovechó su estancia en el festival para participar en un evento especial vinculado a su marca de lencería Syrn.

Sydney Sweeney ha retomado su papel como Cassie en la tercera temporada de Euphoria, que se estrenó hace unos días ya está dando de qué hablar por su intensidad y giros en la trama.

En esta nueva entrega, Cassie enfrenta una etapa complicada marcada por su relación con Nate, interpretado por Jacob Elordi, mientras intenta abrirse camino como modelo en plataformas para adultos, lo que añade un nuevo nivel de conflicto a su historia.

Algunas escenas han generado fuerte impacto y críticas entre los fans, incluida una polémica sobre la infantilización de ciertas escenas sexuales, lo que ha provocado debate en redes sociales sobre los límites narrativos de la serie.