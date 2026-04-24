En medio de los rumores sobre un divorcio en puerta entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, su íntimo amigo Kunno rompió el silencio. Aparentemente fue el encargado de "desmentir" el rompimiento y frenar la polémica generada alrededor de los famosos, en donde en los últimos días ha habido señalamientos por parte de periodistas de presuntas infidelidades de Nodal hacia su esposa.

El influencer publicó fotos de él con la joven pareja y una de ellas la tituló con la frase "mis papis", sin embargo usuarios de redes aseguran que no son imágenes recientes.

Las fotos de Kunno en sus historias son las primeras que muestran a Nodal y a Ángela tras el escándalo del video "Un Vals", del sonorense luego de que en redes señalaran que la protagonista del clip tiene un gran parecido físico con Cazzu y Ángela.

Kunno sorprende con Christian Nodal y Ángela Aguilar

En una de las imágenes publicadas por Kunno, aparecen Nodal y Ángela en una pista de aterrizaje con outfits coordinados y con una puesta de sol al fondo. La instantánea tiene la leyenda: "Mis papis".

Una segunda imagen muestra a la pareja dentro de un avión privado con el título "Felices los 3", donde Ángela y el influencer ríen sobre las piernas de Christian, en una especie de abrazo colectivo.

Sin dar más detalles sobre estas publicaciones, el amigo de Ángela busca acallar a los detractores de la pareja.

Previo a los rumores de divorcio, el mismo Nodal dijo a un medio dominicano que la boda religiosa con su esposa, planeada para mayo, fue pospuesta, aunque después se supo que se debe a los problemas de inseguridad en México.

Días después vendría el escándalo por el video "un vals", acompañado de las las declaraciones de la modelo que participó en él, quien aseguró que la empresa que la contrató se ha negado a pagarle, además de aceptar que las comparaciones que hicieron de ella con la esposa y la expareja de Nodal le estaban generando problemas profesionales.

¿Son recientes las fotos que subió Kunno de Ángela y Nodal?

Las fotos recién publicadas por Kunno ya son tema en redes, pues usuarios aseguran que son "viejas" ya que en ellas, el influencer aparece con el cabello corto y en sus otras historias posa frente a un espejo con el cabello largo, " quieren aparentar una felicidad que no la tienen ", dice la usuaria. Karlota_hernadez.

Otros usuarios aseguran que también el cabello de Nodal es diferente y destacan que eso no puede pasar entre una publicación y otra.

"Ni es reciente la foto. En esta se ve el cabello de Kunno más corto que el cabello de la siguiente historia ", destacó Cynthiagmez.