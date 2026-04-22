Una supuesta reconciliación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal vuelve a encender la conversación en redes sociales, luego de versiones que apuntaban a una crisis en su relación tras semanas de polémica, entre el video de Un Vals, rumores de al menos cinco infidelidades por parte del sonorense y la suspensión de su boda.

Aunque no hay confirmación oficial, ha trascendido que la pareja estaría intentando retomar su romance, lo que no habría caído nada bien en el entorno familiar de la cantante, en especial en Pepe Aguilar.

De acuerdo con declaraciones del periodista Jorge Carbajal, los conflictos entre ambos habrían escalado al punto de involucrar directamente al cantante de Por mujeres como tú, quien presuntamente defendió a su hija en medio de la controversia con Nodal.

Según lo contado por Carbajal, Ángela habría decidido alejarse momentáneamente de su marido y refugiarse con su familia.

Sin embargo, el giro inesperado llegó cuando, según el mismo periodista, la intérprete de Dime cómo quieres habría retomado el contacto con Nodal en privado, considerando perdonarlo, entre mensajes y encuentros secretos, cosa que no le cayó nada bien a Pepe Aguilar.

“Angelita a escondidas, escribiéndose y viéndose con Nodal”, contó el periodista.

“Un día fue y le dijo a Pepe: ‘Me regreso con Chris’. ¡Imagínate cómo lo tomó! ¡Pleitazo con Ángela!”, según dijo Ángela, a lo que Pepe Aguilar le aconsejó no hacerlo y le pidió darse “cuenta” de que Nodal le volvería a fallar.

El periodista asegura que todavía no regresan al 100 por ciento, pero que Pepe estaría “enojado y ofendidísimo con su hija” por querer regresar con Nodal a pesar de que su imagen fue severamente dañada con los recientes escándalos.

Estas nuevas declaraciones sobre la pareja surgen luego de que Javier Ceriani revelara que Christian Nodal ha tenido cinco amantes desde que inició su romance con Ángela y que la cantante salió en secreto con el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez después de que éste se casó con Fernanda Gómez.

La polémica en torno a Ángela y Christian no para y parece que no sucederá pronto ya que cada día sale algo nuevo sobre sus vidas personales y rumores que han apuntado a desgastar su matrimonio.

Hasta el momento ni Aguilar ni Nodal han dicho algo al respecto de las últimas conversaciones que se han tenido en torno a ellos en estos días ni de lo que se publica en la prensa mexicana sobre su presunto divorcio.

Hace unos días Pepe Aguilar dijo que no hablaría sobre la supuesta crisis que atraviesa su hija y su yerno y por el contrario, le pidió a los reporteros que le pregunten a ella directamente sobre lo que está ocurriendo en su vida personal: “No soy su vocero”, respondió.