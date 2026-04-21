Anne Hathaway se encargó de que todas las miradas estuvieran puestas en ella durante la premiere de El Diablo viste a la moda 2, mismo que se llevó a cabo con una gran gala en Nueva York con todos los protagonistas.

La actriz fue fotografiada destilando glamour y belleza, luciendo un impresionante vestido rojo carmesí, hecho por Louis Vuitton, diseñado con escote strapless, top de corsé y una falda midi en corte A con volumen.

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Le sumó joyería dorada con rubíes de Bvlgari, así como sandalias de tacón alto en color rojo.

La ganadora del Oscar canalizó a su personaje Andy Sachs, con su cabello peinado en elegantes mechones con flequillo de lado, y maquillada con elementos en tonos naturales, que la hicieron lucir más joven a su edad; usó labial nude y ligeras sombras en los párpados, además de una base que le dio efecto de porcelana a su piel.

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La celebridad de unió con el resto del elenco. Emily Blunt brilló como nunca con un vestido de Schiaparelli, diseñado con una falda voluminosa de tul y recortes asimétricos. Por su parte, Meryl Streep combinó su look con el de su coprotagonista al llevar un vestido rojo con guantes de cuero negro y botines de tacón.

Stanley Tucci también brilló frente a las cámaras con un traje de dos piezas negro hecho con terciopelo.

Anne Hathaway arrasa en premiere de ‘El Diablo viste a la moda 2’ en Nueva York con impresionante vestido rojo. Foto: EFE

Lady Gaga también acaparó reflectores durante la premiere de la esperada secuela de El diablo viste a la moda al lucir un elegante vestido negro que reafirmó su estatus como ícono de estilo. La celebridad, forma parte del proyecto musical de la cinta al escribir y grabar el tema Runway junto al rapero Doechii para la banda sonora.

En cuanto a la historia, la secuela reúne nuevamente a figuras clave como Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Anne Hathaway arrasa en premiere de ‘El Diablo viste a la moda 2’ en Nueva York con impresionante vestido rojo. Foto: AP

La trama retoma el competitivo mundo de la moda, ahora con un enfoque contemporáneo, donde Miranda Priestly enfrenta el declive de los medios impresos mientras lidia con una poderosa Emily, convertida en ejecutiva clave del sector publicitario.

El elenco también suma nuevos nombres como Justin Theroux, Kenneth Branagh y Lucy Liu, ampliando el universo de la historia. Con rodajes realizados en Nueva York y Milán, las primeras imágenes detrás de cámaras ya han generado gran expectativa entre los fans.

Cabe recordar que la primera entrega, El diablo viste de a la moda, no sólo fue un éxito en taquilla, sino que se convirtió en un fenómeno cultural, consolidando a Miranda Priestly como un personaje icónico dentro del cine y la moda.

El filme se estrenará en todo el mundo el próximo 1 de mayo luego de casi 20 años de la primera entrega.