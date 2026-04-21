La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar no deja de ser tema de conversación por los rumores de separación y posible divorcio a pesar de haber tenido planes de boda religiosa en mayo.

Ahora, al drama se le siguen sumando episodios que podrían sacudir aún más el matrimonio: Nodal ha sido vinculado a otras infidelidades, cuatro hasta el momento y en una de ellas suena el nombre de la cantante Estevie, señalada en redes como la supuesta tercera en discordia.

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El tema explotó luego de que el propio Nodal confirmara que su boda, prevista para mayo en Zacatecas, se pospone por motivos de seguridad. Sin embargo, en paralelo comenzaron a circular versiones mucho más polémicas, incluyendo una presunta infidelidad con una mujer dominicana, lo que encendió aún más la conversación.

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, el cantante habría sostenido encuentros con esta mujer en Miami desde hace tiempo. A esto se suma el reporte de que Ángela Aguilar habría dejado la residencia que compartía con Nodal en Houston hace unos días, trasladándose al rancho de su madre en Texas, lo que muchos interpretan como señal de una posible ruptura.

El escándalo creció todavía más tras el lanzamiento del videoclip de Un vals, donde la elección de una modelo con parecido a Cazzu desató comparaciones y teorías entre fans. Para muchos, este detalle fue el detonante que habría agravado la tensión en la relación.

En medio del ruido, el nombre de Estevie volvió a tomar fuerza, debido a otros comentarios que hizo Ceriani con respecto al resto de presuntas infidelidades de Nodal.

“La otra amante de Nodal, supuesta y alegadamente, es alguien que sufrió mucho Cazzu y sufrió mucho Ángela Aguilar. Stevie. Confirmó en un pódcast que viajó a París un solo día, que fue una experiencia inolvidable. Cazzu estaba totalmente sacada de onda y celosa porque sospechaba que entre Estevie y Christian había mucha onda”, contó Ceriani.

La cantante mexicoamericana ya había sido vinculada con el cantante de regional mexicano desde su colaboración en el tema Un Besito Más, donde la química entre ambos se vio reflejada en las pantallas.

Los rumores sobre una presunta relación entre ambos cantantes no son nuevos, en 2024, poco antes de que se hiciera oficial la ruptura entre Christian Nodal y Cazzu, ambos coincidieron en el evento Summer of Mexicana de Tequila Don Julio, lo que alimentó especulaciones sobre una cercanía más allá de lo profesional. Tras la confirmación del romance con Ángela y su matrimonio exprés, esas teorías habían quedado en el olvido, hasta ahora.

En redes sociales, usuarios han señalado nuevamente a Estevie como la posible causa de la crisis matrimonial entre el sonorense y la hija de Pepe Aguilar.

A pesar de que el drama inunda las redes sociales, se ha comentado de todo con respecto a su matrimonio, e incluso se le cuestionó a Pepe Aguilar sobre la supuesta separación, hasta el momento ni Ángela ni Nodal han hablado al respecto.

Asimismo, Estevie no se ha referido a la polémica ni a las acusaciones de ser la tercera en discordia en el matrimonio de los cantantes de regional mexicano.

¿Quién es Estevie?

Estevie, cuyo nombre real es Sara Silva, es una joven cantante nacida en California y con raíces mexicanas que poco a poco se ha abierto camino en el regional gracias a una propuesta innovadora que mezcla la música moderna con sonidos tradicionales.

Dio sus primeros pasos en la industria musical con su participación en el programa La Academia Kids, donde sorprendió al público con su interpretación de La Bikina.

Posteriormente, utilizó plataformas como YouTube para darse a conocer con covers y temas propios centrados en el género; en 2021 logró mayor reconocimiento con el lanzamiento de Canela, una cumbia que se volvió viral y acumuló cientos de miles de reproducciones.

En cuanto a su cercanía con Christian Nodal, ambos se conocieron en 2024 tras colaborar en el sencillo Un Besito Más. La química entre los dos fue evidente, tanto en el videoclip como en presentaciones, una de ellas durante el evento Summer of Mexicana donde coincidieron antes de que se revelara el romance del cantante con Ángela.

Lo anterior generó especulaciones entre los fans, quienes comenzaron a preguntarse si su relación podría ir más allá de lo profesional. Los rumores perdieron fuerza y fueron olvidados hasta ahora que se habla de las infidelidades de Christian.

Las supuestas amantes de Christian Nodal

Además de Estevie, Ceriani mencionó a otras tres mujeres con las que supuestamente el cantante habría tenido que ver durante su matrimonio con Ángela.

Según Ceriani, una de ellas sería una mujer originaria de República Dominicana que reside en Miami, a quien Nodal visitaba con frecuencia. Incluso insinuó que esta relación habría comenzado desde la etapa en que Cazzu estaba embarazada, aunque no presentó pruebas públicas que respalden dicha versión.

Por su parte, Javier mencionó a una supuesta tercera mujer identificada como Mariana García, modelo de Culiacán, así como a una cuarta persona en Guadalajara, con quien presuntamente habría tenido un encuentro en 2025 tras un concierto.

De acuerdo con sus afirmaciones, Nodal habría enviado a Ángela en avión para que él pudiera quedarse sólo en Jalisco y encontrarse con dicha mujer en un hotel.