Salma Hayek arrasó en la alfombra roja de la ceremonia de Breakthrough Prize, llevada a cabo en Santa Mónica, California, y a la que acudió junto a su esposo, el multimillonario François-Henri Pinault.

La actriz originaria de Veracruz, México, arribó al evento repleta de celebridades de alto perfil en Hollywood luciendo un lujoso vestido negro de Gucci, el cual destacó su belleza natural y silueta de infarto que conserva a los 59 años.

La celebridad de Frida y The Eternals fue fotografiada usando un maxivestido negro, confeccionado con tela traslúcida, encaje y lentejuelas, diseñado con escote busty ajuste en la cintura y falda de corte lápiz. La prenda hecha a la medida contó con tirantes de olanes y una cola larga.

Sumó zapatillas de tacón alto, así como anillos, brazaletes y pendientes largos de diamantes plateados, incluido una enorme argolla brillante.

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En cuanto a su maquillaje, la veracruzana se lució con blush durazno, ojos ahumados con sombras oscuras y delineador verde y labios nude, los cuales combinaban con su exótica piel morena. Su cabellera se lució en un elegante y cómodo moño alto con mechones ligeramente ondulados de lado, dejando a la vista sus canas, de las cuales ha dicho que se siente orgullosa y no se preocupa por ocultar.

La actriz acudió a la gala acompañada de su esposo François-Henri Pinault, un multimillonario francés que es director ejecutivo del conglomerado Kering, dueño de marcas de lujo como Gucci, Prada, Miu Miu y Valentino, por mencionar algunas.

Salma Hayek arrasa en la gala Breakthrough Prize con lujoso vestido traslúcido. Foto: AFP

A la ceremonia también acudieron otras personalidades de alto perfil como Anne Hathaway, Gigi Hadid, Robert Downey Jr., Christina Aguilera, Paris Hilton, Gal Gadot, Lily Collins, Orlando Bloom, Bill Gates y Lionel Richie.

En los últimos meses, Salma Hayek se ha mantenido a bajo perfil dentro de la industria del cine y del entretenimiento. Las recientes y últimas apariciones en público habían sido galas exclusivas de moda y redes sociales, mostrando sus vacaciones en el mar y celebrando a su hija Valentina Paloma por su cumpleaños número 18 el año pasado.

En febrero pasado, la actriz y productora estuvo en México para anunciar una película que apunta a defender y reivindicar al país a nivel internacional en medio de “ataques morales”, que representan de forma errónea.

Salma Hayek arrasa en la gala Breakthrough Prize con lujoso vestido traslúcido. Foto: AP

El proyecto “es importantísimo cuando estamos siendo atacados moralmente y que nuestra imagen está siendo representada de una forma completamente errónea", dijo Hayek en una aparición especial durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Señaló que es importante tomar “el control” de lo que se dice del país y “decir esto es México, no lo que les están vendiendo. Esto es quienes somos”.

La actriz ha estado produciendo dicho proyecto en Veracruz, su estado natal, así como en otras regiones frente al Golfo de México y en Quintana Roo.