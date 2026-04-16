Sergio Mayer arremetió contra los legisladores de Morena que presentaron la propuesta que busca evitar que se vuelva a repetir un caso como el de él, que pidió licencia para participar en el polémico reality show La Casa de los Famosos. En redes sociales dicha iniciativa fue bautizada como la llamada “Ley Anti-Sergio Mayer” y fue tras hacerse viral que el político y exactor decidió opinar al respecto sobre el movimiento que hizo su propio partido en su contra: “Es anticonstitucional”, dijo.

La iniciativa, impulsada por integrantes de Morena, ha generado cientos de reacciones en el ámbito político y en las redes sociales. Herminia López, Emilio Ramón Ramírez Guzmán y Gloria Sánchez López, diputados que representan a pueblos originarios, fueron quienes presentaron la propuesta para modificar el artículo 12 del reglamento de la Cámara de Diputados, en el cual se especifican los casos en los que podrán separarse de sus cargos.

En declaraciones recientes para el programa Hoy Día, Mayer calificó la propuesta como “inconstitucional”, al considerar que vulnera principios básicos. “Me parece absurdo lo que están presentado porque no va a proceder, no tiene ningún sentido modificar el reglamento de Cámara de Diputados porque es anticonstitucional”, aseguró el excantante de Garibaldi.

Además, aclaró lo siguiente: “Nadie puede prohibirte que trabajes o que te dediques al trabajo mientras sea lícito, entonces, el decir que sí se pueden las licencias, pero que no tengan que ver con el espectáculo es discriminatorio y absurdo”.

¿En qué consiste la Ley anti Sergio-Mayer?

Lo que se pretende con la “Ley anti Sergio-Mayer” es negar la licencia a aquellos legisladores que dejen sus labores por fines recreativos o de entretenimiento. Luis Morales Flores, suplente de Sergio Mayer, indicó durante la presentación de la propuesta, que los diputados no pueden dejar sus cargos para hacer algo que no sea trabajar por la gente.

Algunos de los motivos por los que sí se les daría licencia a los diputados son:

Enfermedad que les impida ejercer el cargo.

Asumir o alguna comisión o cargo público con salario.

Postularse para otro cargo de elección popular.

Atender trámites o comparecencias.

Ocupar un cargo dentro de su partido.

Hija de Sergio Mayer se va a estudiar a Londres e Issabela Camil presume el lujoso viaje

La hija mayor de Sergio Mayer e Issabela Camil se fue a estudiar a Londres hace unos días y, durante su participación en La Casa de los Famosos de Telemundo, el político le envió un mensaje en el que aseguró que una vez que saliera del reality la iría a ver: “Antonia, mañana te vas a Londres con mami, te vas a estudiar. No sé cuándo te vuelvo a ver. Te juro, te prometo que en cuanto salga de aquí me voy a verte mi amor”, expresó.

A inicios de abril Issabela Camil compartió algunas fotografías en las que se observa la lujosa estancia que tuvo en Londres y que compartió con su hija; en las imágenes se ve que asistieron a un lujoso restaurante, además que de vestían con accesorios de marcas de lujo, detalles que no pasaron desapercibidos para los internautas, quienes comentaron “por eso Sergio mayer hace el ridículo donde sea para pagar ese restaurante” y “Vaya que al senador Mayer sí le deja no asistir hacer su trabajo a la Cámara de Diputados”.