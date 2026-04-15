Continúan los duros golpes para Christian Nodal luego de que se reportara que habría perdido el control legal sobre su propio nombre artístico, el cual ahora estaría registrado a nombre de su padre, Jaime González. La noticia causó revuelo en las redes sociales, donde fanáticos y público en general comentaron al respecto y argumentaron que esta situación podría perjudicar su carrera y los siguientes proyectos que emprenda.

Definitivamente, Christian Nodal está atravesando por uno de los momentos más complicados en su vida personal y profesional, ya que en las últimas dos semanas ha tenido que hacerle frente a varios escándalos, que incluyen la demanda que interpuso a Cazzu, la cancelación de su boda en mayo, la polémica de la modelo de la canción “Un vals” que se parece a su ex y a Ángela Aguilar y, ahora, la pérdida del control de su nombre.

Fue en el programa de este 15 de abril de Venga la Alegría en el que se dio a conocer la noticia en la que se señaló que Nodal ya no es titular de los derechos sobre su propio nombre y marca. Según lo expuesto, el papá de Christian, Jaime González, renovó el registro sin conocimiento del cantante.

El documento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial confirma que Jaime González renovó la titularidad de ambos registros (nombre y marca) en los primeros días de abril, después de que los solicitó en octubre del 2025.

Es importante mencionar que la renovación de los derechos ocurre tras el vencimiento del primer periodo de diez años de registro (el registro original fue otorgado cuando Nodal era menor de edad).

¿Qué significa que Nodal no tenga control de su nombre? Esto quiere decir que lo deja sin el poder legal sobre el uso comercial de su nombre y marca. Este caso ha despertado el interés de sus fans debido a la relación cercana que el propio cantante de “Botella Tras Botella” mostró en diversas ocasiones con su padre, quien ha sido una figura clave en su desarrollo artístico y en la gestión de su carrera.

Sin embargo, desde hace meses se especula que Christian está peleado y distanciado de sus papás y esto habría quedado al descubierto luego de se dejaron de seguir en redes sociales, además de que su mamá, Cristy Nodal, borró todas las fotos que tenía en su cuenta de Instagram, incluyendo aquellas en las que salía con su hijo y con su nieta Inti.

Por ahora, el cantante no ha confirmado ni desmentido la información, aunque en días pasados, tras el escándalo de la modelo parecida a Cazzu y Ángela Aguilar, dijo lo siguiente: "No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso...pero mi voz que es lo único que me queda siempre será de ustedes". Con estas palabras habría dejado entrever que no es él el que toma las decisiones.