En medio de la nueva polémica que lo envuelve y que incluye a Ángela Aguilar, Cazzu y a Dagna Mata, modelo de su reciente video de Un Vals, Christian Nodal reveló que no se casará por la iglesia como tenía planeado al menos no por ahora.

¿Qué pasó? ¿Pudo más la polémica del video musical y la elección de Mata, quien comparte un evidente parecido con Cazzu y Ángela, que el amor entre él y su esposa? Esto dijo el cantante.

En una nueva entrevista, el sonorense sorprendió a sus fanáticos al revelar que su boda con Ángela no se realizará en la fecha prevista, luego de admitir que la relación ha atravesado momentos complicados en medio del constante escrutinio público con el que viven.

El cantante de regional mexicano confesó que ambos habían planeado casarse por la iglesia en mayo, de hecho Ángela se encargó de revelar el plan el año pasado a sus fanáticos, pero decidieron posponer la ceremonia.

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La razón, según explicó, está relacionada con la presión pública que han vivido desde que su romance salió a la luz, pero principalmente por la inseguridad que vive el país luego de que ellos mismos presenciaron un ataque cerca del rancho El Soyate, en Zacatecas a inicios de año.

“No sé, todavía no hay fichas, simplemente se pospone. Pues realmente hasta que la situación mejore en México vamos a hacerlo”, reveló.

“Incluso nosotros habíamos hablado mucho de, de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por, por, pues la situación como está México, nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, ¿verdad? En el, en el carro”, agregó.

Por su parte, Nodal no dudó en hablar del impacto que la polémica y las críticas han tenido en su pareja, asegurando que Ángela ha sido una de las más afectadas por las cancelaciones masivas y burlas en internet. A pesar de ello, el cantante dejó claro que su relación sigue firme, describiéndola como una persona fundamental en su vida.

“Ángela para mí le hace todo el honor a su nombre. Para mí es un ángel. Siento que me ha salvado en tantos aspectos de la vida. Me ha llenado de amor, me ha llenado de tanta enseñanza”, expresó.

Agregó que Ángela está con él “hasta la muerte”, sin importar el qué dirán o las controversias que los persigan.

“Está conmigo hasta la muerte y yo estoy con ella hasta la muerte. Esta prueba que nos puso la vida y el destino, y demás, está muy fuerte y es muy grande, pero, bendito Dios, vamos a terminar juntos”, apuntó.

La historia de ambos ha estado en el ojo del huracán desde el inicio de su precipitada relación, especialmente por las comparaciones y señalamientos relacionados con Cazzu.

Este fin de semana explotó un nuevo episodio de su drama por el video musical de Un Vals de Nodal, en el que aparece una modelo que comparte características físicas con Cazzu y Ángela.

Esto generó una ola de críticas y comentarios en redes sociales que llevó a Nodal a pronunciarse al respecto ya deslindarse de la producción del videoclip.

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso...pero mi voz que es lo único que me queda siempre será de ustedes”, escribió en sus stories de Instagram.