La polémica alrededor de Un vals de Christian Nodal sigue creciendo luego de que explotara tras el estreno de su video musical y la participación de la modelo Dagna Mata, quien encendió las redes sociales por el parecido físico que comparte con Ángela Aguilar y Cazzu.

A pocos días del estreno del video, Mata ha escalado la controversia tras compartir un video con la canción Con Otra de Cazzu. Usuarios interpretaron el gesto como una posible indirecta en medio del debate por su parecido físico con la cantante argentina y la esposa del cantante sonorense.

En el clip publicado en Instagram, Dagna Mata mostró escenas del detrás de cámaras del rodaje de Un Vals de Nodal mientras sonaba Con Otra, una canción llena de indirectas amorosas sobre Nodal y su rompimiento, así como la relación de éste con Aguilar.

La frase “Actuando como la jefa” que puso debajo del video avivó aún más la controversia, ya que los fans de ambos bandos rápidamente la relacionaron con el apodo de la “nueva Jefa”, con el que es conocida Cazzu entre su séquito de seguidores.

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La publicación de este video con la música de la cantante argentina desató más comentarios favorables para ella, y otros tantos criticándola por “colgarse” de la polémica para hacerse famosa y destacando su “falta de profesionalismo”.

“Tenías una tarea y la hiciste a la perfección, reinita”, “A ver si no la demandan”, “Se les olvidó hacer la firmar un contrato”, “Nodal no sabía que ella team Cazzu”, “Qué inteligente saliste”, “Qué falta de profesionalismo”, “Estrategia para no perder la carrera”, “Tú sí sabes cuál es el lado correcto, muñeca”, “No lo sé, todavía no me convence”, escribieron los internautas en TikTok.

Fans afirman que Nodal usó a Dagna Mata como estrategia de marketing

El clip se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a debatir si la elección de Dagna Mata para el video de Christian Nodal fue casual o una estrategia deliberada para ganar más reproducciones en YouTube y seguir generando controversia.

Cabe mencionar que el video musical de Un Vals se hizo tendencia poco después de ser estrenado por mostrar a la modelo luciendo casi idéntica a Cazzu físicamente, con rasgos similares a los de Ángela Aguilar.

“Quiere vistas en su video, por eso crea polémica, pero no caeremos en su juego”, “Lo que hay que hacer para tragar”, “Cuando el talento no te alcanza y tienes que recurrir a esto”, “Ahora el todologo se hace la vístima, vístima X3 como siempre porque la jugada no le salió como esperaba”, escribieron algunos usuarios.

Por su parte, otros internautas destacaron el parecido de Mata con ambas cantantes y sugirieron que Nodal no ha podido olvidar a Cazzu por lo que se encargó de elegir a una modelo idéntica para poderla tener cerca y dedicarle la canción.

“Cuando quieres tener a las dos en una canción”, “Quédate con la modelo mejor, tienes a las 2 en 1”, “No puedes tener a las dos a la vez. Inmediatamente Nodal…”. “Como que ya tendría que ir soltando”, “Ya supérala”, “Chécate con el psicólogo”, escribieron en el video promocional de Nodal en Instagram.

Nodal, Dagna y el director del video se pronuncian

Ante la ola de comentarios y críticas principalmente en contra de Nodal y su nueva canción, Dagna Mata decidió pronunciarse y pidió respeto, señalando que le incomoda que se involucre a otras artistas en la polémica. “Me duele que se compare a alguien que no tiene nada que ver”, expresó destacando también el esfuerzo que ha hecho para construir su carrera como modelo y creadora de contenido.

Por su parte, el equipo detrás del video aclaró que la elección de la modelo no fue decisión directa de Christian Nodal, sino del director, Juan Antonio Barbazán Medina, quien aseguró que buscaban actrices mexicanas en España para el video cuando se topo a Dagna Mata por sugerencia de otra persona.

“En el caso de la elección del casting, que es de lo que tanto se está hablando en estos días. El casting fue seleccionado por parte nuestra, de la productora", dijo en un video.

“Nosotros buscábamos actrices mexicanas en España, que tampoco es tan fácil conseguir; y simplemente nos pasaron el perfil de Dagna, nos encajó y por eso la elegimos, en este caso la elección fue mía por parte de dirección”, detalló.

Pero eso no es todo, Nodal también reaccionó en redes dejando un mensaje que muchos interpretaron como respuesta a la presión mediática, en el que se deslindó de haber participado en la producción del video y de haber elegido a la modelo.

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso...pero mi voz que es lo único que me queda siempre será de ustedes”, escribió en sus stories de Instagram.