Si tienes pagos, transferencias o trámites pendientes, toma precauciones ya que durante mayo los bancos en México suspenderán operaciones por tres días consecutivos, lo que podría afectar depósitos, retiros en sucursal y algunos servicios financieros. Entérate cuáles son las fechas exactas en las que cerrarán y planea con tiempo tu visita al banco.

¿Sabías que en mayo los bancos cerrarán y suspenderán labores por varios días? Sí, durante dichas fechas no podrás realizar trámites en ventanillas y otras operaciones bancarias, por tal razón, es fundamental que sepas cuándo sucederá esto, para que lo anotes en tu calendario.

¿Qué días cerrarán los bancos en mayo?

De acuerdo con el calendario oficial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el cierre se dará en el siguiente periodo:

Viernes 1 de mayo de 2026 (Día de descanso obligatorio) Sábado 2 de mayo de 2026 Domingo 3 de mayo de 2026

¿Qué servicios se verán afectados?

Durante estos tres días, las sucursales permanecerán cerradas, por lo que no podrás realizar:

Atención en ventanilla

Apertura de cuentas

Trámites presenciales

Depósitos directos en sucursal.

Sin embargo, algunos servicios seguirán disponibles:

Cajeros automáticos (ATM)

Banca móvil y en línea

Pagos con tarjeta

Transferencias electrónicas (con posibles retrasos en acreditación)

¿Qué bancos aplican este cierre?

La medida aplica para todas las instituciones reguladas en México, incluyendo:

-BBVA

-Banamex

-Santander

-HSBC

-Banorte, entre otros

Ante el cierre bancario, te recomendamos