Eiza González volvió a ser tema de conversación y a generar cientos de reacciones en redes sociales debido a que compartió que se hizo un radical cambio de look con el que luce irreconocible; la nueva imagen de la famosa mexicana causó revuelo entre sus seguidores, quienes quedaron impactados ante su inesperada transformación.

Desde hace muchos años Eiza González es una de las actrices favoritas de Hollywood, la que está presente no sólo en exitosas películas, sino también, en eventos de élite, en lo que destaca por su elegancia, talento, carisma y belleza.

Tanto en Estados Unidos como en México es muy querida por sus fans, es por eso que cada que comparte una publicación en redes sociales se hace viral, pues sus seguidores están al pendiente de ella en cada paso que da.

Tal es el caso del radical cambio de look que presumió en su cuenta de Instagram, con el cual dejó a más de uno con la boca abierta y sin palabras a muchos sus seguidores. La estrella mexicana apareció con una imagen completamente renovada, con un mechón rubio en su melena castaña, un piercing en la nariz y una cejas muy delgadas que apenas si se notan.

El cambio de look rápidamente se viralizó ya que en cuestión de horas, las fotografías comenzaron a circular en Instagram, TikTok y X. Usuarios destacaron especialmente el nuevo color y estilo de cabello, su maquillaje más arriesgado (con los labios delineados), además del outfit elegido, el cual es muy juvenil lo que le da una imagen atrevida y de los años 2000. Entre los comentarios más compartidos destacaron: “Eiza siempre sabe reinventarse”, “Se ve espectacular”, “El mejor cambio de look del año” y “Parece otra persona”.

Esta transformación que Eiza González, de 36 años, se hizo fue para la película “I Love Boosters”, en la que es protagonista junto a otras estrellas como Keke Palmer, Naomi Ackie y Demi Moore y en la que da vida al personaje llamado Violeta.

“Es una película que amo profundamente por muchas razones”, expresó la actriz a la par que elogió el trabajo del escritor y director de la película, Boots Riley. “I Love Boosters” ya se estrenó en Estados Unidos el pasado 22 de mayo y se espera que pronto llegue a las salas de cine de México.