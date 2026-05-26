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Las redes sociales explotaron luego de que se viralizara un ranking con los nombres de las “25 actrices mexicanas más hermosas”, una lista que rápidamente generó debate entre fanáticos del espectáculo, televisión y cine mexicano. Las opiniones se dividieron y cientos de personas comentaron estar a favor o en contra, además de que aseguraron que faltaron varias actrices. ¿Ya viste el ranking? ¡Chécalo!.

Un ranking que reúne a las actrices mexicanas más hermosas del momento desató una intensa polémica en redes sociales y provocó miles de reacciones por las posiciones y ausencias en la lista.

Usuarios comenzaron a discutir las celebridades incluidas y, sobre todo, las actrices que quedaron fuera del conteo, convirtiendo el tema en tendencia.

¿Qué actrices mexicanas son las más hermosas según ranking viral?

La lista que circula en la cuenta de X @DataOfStats (que cita como fuente IMDB & Entertainment Media) incluye nombres de famosas figuras del entretenimiento mexicano como:

  1. Salma Hayek
  2. Eiza González
  3. Maite Perroni
  4. Ana de la Reguera
  5. Bárbara Mori
  6. Jacqueline Bracamontes
  7. Angelique Boyer
  8. Thalía
  9. Camila Sodi
  10. Ana Brenda Contreras
  11. Kate del Castillo
  12. Ariadne Díaz
  13. Sandra Echeverría
  14. Aisslinn Derbez
  15. Ana Claudia Talancón
  16. Sara Maldonado
  17. Melissa Barrera
  18. Ludwika Paleta
  19. Paola Nuñez
  20. Aracely Arámbula
  21. Fernanda Romero
  22. Ana Serradilla
  23. Ximena Navarrete
  24. Stephanie Sigman
  25. Danna Paola.

La polémica comenzó porque muchos usuarios consideraron injustas algunas posiciones dentro de la lista. Entre las principales críticas destacaron las actrices consideradas “muy abajo” en el ranking y la ausencia de figuras icónicas de telenovelas.

Comentarios como: “Por qué no está Belinda encabezando esa lista”, “Barbara Mori no es mexicana”, “Eiza González no merece estar ahí”, “¿En dónde queda la diosa de Altair?”, “¡¡Está muy del 2005 tu top ya namas te falto Maribel Guardia!! ¿Apoco no hay más?”, "¿Y dónde está Lucero?” y “¿Camila Sodi hasta el número 9? Exijo un recuento” rápidamente se viralizaron. A ti, ¿qué te parece el ranking? ¿Crees que falta alguna actriz?

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