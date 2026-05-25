A sus 56 años de edad, Jennifer Lopez se ve más joven y bella que nunca y constantemente lo presume en sus apariciones en público, en sus shows y a través de sus redes sociales.

Recientemente se convirtió en tema de conversación luego de aparecer en un video la recreación de una escena de Off Campus luciendo un glamoroso look vintage de Versace que usó hace más de 25 años y que parece le ajusta todavía a la perfección.

JLo aparece en un video usando unos jeans de mezclilla clara, diseñados con tiro bajo y cordones atados por el frente y en los costados de las piernas, muy al estilo de los 2000; la prenda contó con pierna acampanada y ajuste en la cadera.

Combinó este icónico pantalón con un top blanco de cuello de tortuga y mangas cortas; ambas prendas destacaron su diminuta cintura y vientre marcado. Peinó su cabellera en una cola de caballo alta, mientras que su rostro se lució definido con maquillaje de aspecto natural en tono bronceado, blush rosado y labial nude.

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“Es una nueva Jeneration [sic] de gente fiestera”, escribió en el pie de foto, haciendo referencia a su canción On the Floor, de 2011, que canta con Pitbull.

Jennifer Lopez causó sensación al demostrar que aún conserva el estilo, y la talla de ropa, de hace 25 años al lucir el mismo jeans con cordones de Versace que utilizó en el videoclip de 2001 de Ain’t It Funny.

La cantante y actriz de Hustlers sorprendió a sus seguidores al reaparecer con los icónicos pantalones de mezclilla bicolor, un look que rápidamente despertó nostalgia y recordó la época en la que JLo se consolidó como una de las máximas referencias de la moda y la cultura pop, además de una de las estrellas favoritas de la marca de moda italiana.

Lejos de ocultarlo, la celebridad presumió orgullosa la prenda y confirmó su autenticidad en redes sociales al escribir: “Son los mismos del vídeo”, acompañado de un emoji sonriente, dejando claro a su séquito de fanáticos que algunos atuendos legendarios, y su estilo, siguen intactos con el paso del tiempo.

Jennifer continúa con sus planes para alargar su gira musical Save Me Tonight luego de que termine su residencia en Las Vegas; asimismo, tiene pendiente el estreno de la comedia romántica Office Romance.