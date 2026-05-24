La cercanía entre el influencer Kunno y la familia Aguilar ha desatado la conversación en redes sociales, luego de que sorprendiera con una declaración sobre Pepe Aguilar que rápidamente se viralizó. ¿Qué dijo? A continuación te contamos los detalles.

Entre bromas y risas frente a la prensa mexicana, el creador de contenido aseguró que tiene una muy buena relación con Pepe Aguilar, en especial ahora que tiene una amistad estrecha con Ángela Aguilar y Christian Nodal, y hasta ha sido nombrado el vocero de la pareja entre tanta polémica.

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Según contó el influencer, Pepe lo considera un “hijo adoptivo” e incluso le ha pedido que diga que es su “sugar”. Este comentario detonó una nueva ola de reacciones y burlas en torno a la familia Aguilar.

“Kunno Aguilar siempre he sido. Pepe ya me dijo, Pepe me dice que soy su hijo adoptivo y luego me dice que diga que es mi sugar, entonces pues ya no sé, pero yo arraso con todo, con lo que puedo, de que yo me quedo con el apellido, me quedo con el apellido”, dijo Kunno con humor.

Cabe destacar que el término sugar o sugar daddy es utilizado para referirse a un hombre mayor con estabilidad económica, que mantiene una relación cercana con una persona más joven; en dicha relación, el sugar suele dar apoyo financiero a cambio de cercanía y hasta romance.

Las declaraciones de Kunno no tardaron en hacerse virales en redes debido a la popularidad del influencer y a la constante atención que recibe por la Dinastía Aguilar. Hasta ahora, Pepe Aguilar no ha respondido públicamente a los comentarios, aunque en internet debaten si se trató únicamente de una comentario en tono de broma o si es una muestra de la estrecha relación que existe entre ellos.

Además de sus comentarios sugerentes, Kunno respondió sobre los cuestionamientos en torno a si tiene una habitación en el rancho de Zacatecas de Ángela y Nodal y las constantes visitas que les hace en su propiedad de Houston.

“O sea, no. Bueno, o sea, según yo sí. Ay, pero no, me han dicho: esta es tu habitación. O sea, tengo una casa, digo, tengo un cuarto”, bromeó durante el encuentro con la prensa.

Asimismo, respondió que no había visto la habitación que supuestamente Nodal le preparó a su hija Inti ahora que la vio en Houston y negó que dicho lugar le haya pertenecido primero a los perros de Ángela como se especuló en su momento.

Agregó que la boda de sus amigos “ahí viene”, aunque no dio detalles de cuándo se llevará a cabo. Cabe recordar que la pareja suspendió su enlace religioso por la poca seguridad en Zacatecas, según alegó Nodal; sin embargo esto ocurrió justo cuando la polémica sobre el video de Un Vals y la participación de una modelo parecida a Cazzu explotó.

Aunado a esto, la boda pasó a segundo plano cuando se afirmó que el cantante de Te amé y Botella tras botella le había sido infiel a Ángela numerosas veces y que la pareja ya estaba viviendo por separado.