Crece la polémica en el pleito entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia ya que se dio a conocer que la actriz, de 66 años, fue destituida como la tutriz de su nieto y, en su lugar, ahora estará a cargo la tía de la joven, la periodista Addis Tuñón, así lo dio a conocer la propia conductora, quien dijo que asumirá el papel de tutora con "todo el amor".

La noticia de la destitución de Maribel Guardia como tutriz de su nieto, José Julián Figueroa sorprendió a todos debido a que en los últimos años la actriz se ha manifestado por salvaguardar y proteger la integridad del pequeño, además de que en varias ocasiones señaló que podría hacerse cargo económicamente de todos los gastos, incluidos los de Imelda Tuñón.

Es por esto que cuando se dio a conocer que ya no sería tutriz de su nieto causó revuelo, pues quedaron varias preguntas al aire y la duda de por qué habría perdido este cargo.

Quien será ahora la tutora definitiva del hijo de Imelda es Addis Tuñón, tía del pequeño, así lo informó la propia periodista durante el programa De Primera Mano, quien indicó que dicho cambio lo designó un juez. Detalló que su nombramiento es resultado de un proceso legal en el que comparecieron varias personas.

“Se abre una terna donde comparecen varias personas, sucedió hace dos semanas. El día de hoy se me cita para aceptar este cargo, es una responsabilidad y la acepté. Con todo el amor que le tengo al menor y con toda la cercanía que tenemos”, dijo la periodista de espectáculos.

Además, agregó, el siguiente paso que dará como tutriz del hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón: la destitución de Marco Chacón como albacea. “Les quiero compartir algo importante. La primera acción que tomo yo como tutriz, con este cargo, es pedir la remoción del señor Marco Chacón como albacea. Esta solicitud ya se hizo el día de hoy”.

En su momento, Imelda Tuñón también habría hecho público que no se había entregado manutención al menor por tres años. Es importante mencionar que la principal labor de una tutriz es supervisar que el menor reciba dinero del albacea para cubrir sus gastos para alimentación, educación, salud y entretenimiento.

Marco Chacón defiende a Maribel Guarda tras su destitución como tutriz

Luego de que se informara que Maribel Guardia fue destituida como tutriz en el testamento de Julián Figueroa (es decir, que ya no será la encargada de velar por los intereses testamentarios), Marco Chacón explicó la situación y aseguró que si se hizo este cambio fue porque ellos lo pidieron.

En entrevista para Venga La Alegría, comentó lo siguiente: “Desde octubre del año pasado la parte demandante puso una solicitud de remoción de albacea y de tutor; en noviembre de 2025 nosotros contestamos diciendo que no tenemos ningún inconveniente con la remoción, que el juez haga lo que estime más conveniente por el bien superior del niño”.

Marco Chacón aseguró que la destitución de tutriz fue algo que ellos solicitaron y no es nuevo, del mismo modo que esperan se apruebe la remoción de albacea, en la que él es el titular.

Aclaró que la destitución de Maribel y su probable remoción como albacea no es algo que les perjudique: “Y para nosotros es un descanso, respirar de esas responsabilidades, lo que nosotros quisiéramos que todo esto se acabe”, puntualizó.