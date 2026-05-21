El reciente arresto de Omar Chávez Carrasco ha vuelto a poner en la mira el legado que construyó el exboxeador Julio César Chávez. Luego de que se informara su detección y traslado al Centro Penitenciario de Aguaruto por presunta violencia familiar, el apellido de uno de los más grandes deportistas mexicanos está siendo duramente criticado.

Y es que más allá de sus propias polémicas, usuarios de internet están recordando todos aquellos escándalos protagonizados por sus dos hijos mayores que han manchado la carrera de Chávez, no sólo a ojos de los mexicanos, sino en el extranjero.

Perfil de Omar Alonso Chávez; adicciones, vínculo con el crimen organizado y acusaciones de violencia

Omar Chávez, que también ha hecho sus intentos de triunfar en el boxeo, ha protagonizado varios escándalos que han afectado directamente a su padre, entre ellos el consumo de sustancias ilegales y su vínculo con el crimen organizado.

De acuerdo con los informes, el segundo hijo de Chávez fue un testigo clave en el asesinato del capo de la droga Rafael Arellano Félix en 2013. En su momento trascendió que el narcotraficante celebraba su cumpleaños en Culiacán cuando fue baleado; en ese momento Omar estaba presente junto a otras personalidades como El Mimoso de la Banda el Recodo y el jugador Jared Borgetti.

The Businessman, como es conocido, ha luchado contra las adicciones por años. Hacia finales del 2025, su padre reveló que había recaído en el consumo de drogas, por lo que fue ingresado a una clínica de rehabilitación en Tijuana.

En su momento Chávez dijo que su hijo se había estado recuperando de las adicciones con entrenamiento físico en Culiacán, Sinaloa; sin embargo, recayó consumiendo las mismas “pastillas” que suele consumir su hijo mayor, Julio César Chávez Jr.: “Es obsesivo y compulsivo al juego, tiene ese problema, y aparte estaba tomando las pastillas que estaba tomando Julio [Chávez Jr.]”.

Aunado a esto, Omar acusó a la esposa de su padre, Myriam Escobar, de haberlo amenazado de muerte y de hacerle la vida imposible a través de Chávez: “La mujer de mi papá me ha hecho la vida imposible, y yo ya estoy cansado de eso. Siempre se mete en mi vida por medio de mi papá, me ha amenazado de muerte”.

En su momento la leyenda del boxeo mexicano defendió a su esposa y dijo que Omar sólo decía “muchas p*endejadas” porque estaba molesto.

Su más reciente escándalo es su traslado al Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con los informes disponibles en el Registro Nacional de Detenciones, el hijo del exboxeador fue arrestado en la sindicatura de Aguaruto por la Policía Estatal Preventiva y trasladado inmediatamente penal donde permanece bajo disposición de las autoridades por el presunto por el delito de violencia familiar y lesiones en contra de su pareja.

Perfil de Julio César Chávez Jr.; las controversias que lo han perseguido toda su vida

Julio César Chávez Jr. atravesó uno de los momentos más polémicos y delicados de su vida luego de verse envuelto en nuevos escándalos relacionados con arrestos, acusaciones familiares y problemas de salud mental.

El año pasado, el boxeador estuvo bajo los reflectores tras ser detenido en Los Ángeles por posesión ilegal de un rifle de asalto tipo “pistola fantasma”, un arma imposible de rastrear legalmente en Estados Unidos. Luego de esto, se informó que seguiría su proceso en México.

La controversia en torno a su vida personal y profesional ha ido más allá de dicha detención; previo a su arresto en California, Chávez Jr. lanzó fuertes acusaciones públicas contra su padre, Julio César Chávez asegurando que intentó perjudicarlo y hacerlo pasar por una persona con problemas mentales para quedarse con sus bienes. Incluso responsabilizó directamente a ambos “si algo le llegara a pasar”, además de recordar episodios de violencia familiar vividos durante su infancia.

Dichos escándalos se suman a un largo historial marcado por adicciones, sanciones deportivas y problemas personales que han afectado gravemente su carrera. Aunque alguna vez fue considerado una de las máximas promesas del boxeo mexicano, los constantes conflictos fuera del ring han terminado opacando gran parte de su carrera deportiva.

Se sabe que durante su carrera ha consumido sustancias ilegales como furosemida, anfetaminas, marihuana y cocaína. De hecho sobrevivió a dos sobredosis, según detalló en una entrevista para el podcast de Aldo de Nigris. En dicha charla, el boxeador reveló haber consumido hasta 40 pastillas en menos de 3 días, para bajar de peso, dormir o incluso para el dolor o para andar “high”.

Aunado a estas sombras en su vida, el boxeador ha sido tema de conversación desde hace años por sus vínculos con el Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y el Cártel de Sinaloa, y es que se sabe que su esposa Frida Muñoz Chávez fue pareja de Édgar Guzmán López, hijo mayor del capo de la droga, con quien tuvo a una hija en 2026, antes de casarse con Chávez.

Julio César Chávez tiene tres hijos más que viven fuera de la polémica

El boxeador tiene otros tres hijos que han mantenido una vida más tranquila y fuera de los escándalos: