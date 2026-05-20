La actriz mexicana Eiza González acaparó los reflectores durante la premiere de I Love Boosters en Los Ángeles, donde deslumbró con un atuendo que fusionó glamour y audacia. El evento, celebrado en el DGA Theater, reunió a diversas figuras del entretenimiento, pero fue la mexicana quien destacó con un extravagante vestido de plumas que evocaba elegancia y moda.

Con una silueta impactante y detalles cuidadosamente elaborados, el look de la actriz no solo captó miradas, sino que también reflejó el tono atrevido del proyecto que presentaba.

Para equilibrar su imagen, llevó un clean look con maquillaje de apariencia natural, casi imperceptible y el cabello recogido en un moño perfectamente peinado.

Eiza González. Foto: (AP Photo/Chris Pizzello)

La premiere sirvió como vitrina para la cinta dirigida por Boots Riley, I Love Boosters, una historia que gira en torno a una banda de ladrones que fija su objetivo en el imperio de una despiadada magnate de la moda, combinando elementos de tensión, crítica social y acción.

Con el estreno de I Love Boosters programado exclusivamente en cines el 22 de mayo, la actriz no solo genera expectativa por su trabajo en pantalla, sino también por su capacidad de dominar tanto la alfombra roja como la gran pantalla.

Eiza González también protagoniza la película Iron Jane, que aborda el lado oscuro del culturismo femenino. “Narra la historia de Janie John, quien, tras una infancia marcada por el abandono y la invisibilidad, se ve inmersa en un mundo que finalmente la reconoce, donde el dolor es poder y los cuerpos se construyen, no nacen”.

La actriz Eiza González fue portada de la revista Women’s Health y deslumbró al mostrarse más fuerte y resiliente que nunca.

Hace poco, la estrella mexicana se sinceró ante su público sobre los trastornos alimenticios que vivió durante su adolescencia y la batalla interna que sufrió por intentar cambiar su cuerpo y aspecto.

Ahora, la actriz revela a la revista que recibió el diagnóstico de endometriosis, adenomiosis y síndrome de ovario poliquístico (SOP). “Llegó un punto en el que, finalmente, el cuerpo se resquebrajó, y lamentablemente, ese fue mi caso”, señaló.

No obstante, asegura que ahora está enfocada en el ejercicio y su alimentación para sentirse mejor y más fuerte. “Sentirme bien físicamente me da estabilidad mental, y eso es fundamental para mí”.

Eiza González reveló en su cuenta de Instagram que durante su adolescencia y juventud vivió una complicada relación con su cuerpo, marcada por la depresión y las comidas compulsivas tras la muerte de su padre".

A los 13 años, había engordado 13 kilos casi de la noche a la mañana”, escribió, señalando que enfrentaba simultáneamente duelo, pubertad y confusión.

La situación se intensificó cuando entró al ojo público siendo apenas una adolescente: “Cada imagen era analizada, cada detalle criticado, y todos parecían tener una opinión sobre mi cuerpo”. Ese escrutinio constante, confesó, la llevó a una profunda autodismorfia y a obsesionarse con su peso.

Hoy, Eiza González asegura estar en un camino distinto, uno en el que elige priorizarse.