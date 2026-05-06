La actriz mexicana Eiza González pasa por un gran momento físico. La estrella de cine deslumbró a sus 8 millones de seguidores al presumir los resultados de arduas sesiones de ejercicio y una transformación física imparable.

Lució su musculatura ataviada en leggings y un top, dejando a la vista sus brazos torneados y una espalda impresionante. “IRON JANE. Bienvenida al mundo del culturismo. Me enorgullece contar la historia de Jane; este viaje es muy especial para mí”, escribió como descripción y sumó cientos de comentarios.

“Esto es fuego”, “Bella” y “Trabajadora y disciplinada” fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Eiza González atravesó esta transformación física para su nueva película Iron Jane, que abordará el lado oscuro del culturismo femenino. “Narra la historia de Janie John, quien, tras una infancia marcada por el abandono y la invisibilidad, se ve inmersa en un mundo que finalmente la reconoce, donde el dolor es poder y los cuerpos se construyen, no nacen”.

La actriz Eiza González fue portada de la revista Women’s Health y deslumbró al mostrarse más fuerte y resiliente que nunca.

Hace poco, la estrella mexicana se sinceró ante su público sobre los trastornos alimenticios que vivió durante su adolescencia y la batalla interna que sufrió por intentar cambiar su cuerpo y aspecto.

Ahora, la actriz revela a la revista que recibió el diagnóstico de endometriosis, adenomiosis y síndrome de ovario poliquístico (SOP). “Llegó un punto en el que, finalmente, el cuerpo se resquebrajó, y lamentablemente, ese fue mi caso”, señaló.

No obstante, asegura que ahora está enfocada en el ejercicio y su alimentación para sentirse mejor y más fuerte. “Sentirme bien físicamente me da estabilidad mental, y eso es fundamental para mí”.

Eiza González reveló en su cuenta de Instagram que durante su adolescencia y juventud vivió una complicada relación con su cuerpo, marcada por la depresión y las comidas compulsivas tras la muerte de su padre".

A los 13 años, había engordado 13 kilos casi de la noche a la mañana”, escribió, señalando que enfrentaba simultáneamente duelo, pubertad y confusión.

La situación se intensificó cuando entró al ojo público siendo apenas una adolescente: “Cada imagen era analizada, cada detalle criticado, y todos parecían tener una opinión sobre mi cuerpo”. Ese escrutinio constante, confesó, la llevó a una profunda autodismorfia y a obsesionarse con su peso.

Hoy, Eiza González asegura estar en un camino distinto, uno en el que elige priorizarse: “Como mujer adulta, me elijo a mí misma”. La actriz reconoce que sanar no ha sido sencillo, pero afirma haber aprendido cuán poderosa puede ser la mente y cómo la energía antes dirigida a complacer estándares externos puede transformarse en autocuidado.