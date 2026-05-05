Omar García Harfuch se ha convertido en toda una estrella en redes sociales más allá de su cargo en el gobierno federal como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y trayectoria política, tanto que la euforia por él lo está solicitando en el reality show de La Casa de los Famosos México.

El secretario de seguridad es tema de conversación en estos días después de que la productora del reality Rosa María Noguerón dijera en una entrevista que quiere que García Harfuch aparezca en la próxima edición del programa.

Según dijo, su nombre es uno de los que más fuerte suena para sumarse a la cuarta temporada, apuntando que la próxima edición traerá “grandes sorpresas”. ¿Omar García Harfuch participará en La Casa de los Famosos? Esto es lo que dijo la productora.

“No les puedo decir mucho más, pero sí nos gustaría mucho, también nos encantaría contar con gente como Omar Harfuch, ¿no? Sería genial. Las mujeres mueren por él”, apuntó la productora refiriéndose a la sensación que ha provocado el funcionario público entre sus fanáticas debido a su atractivo.

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“Así como hicieron cobijas del team infierno, pues ojalá pudiera estar. Sería maravilloso”, agregó. “(...) ¡Imagínate! Todo México estaría viendo La Casa de los Famosos para no perderse un sólo segundo de sus nominaciones, de cuando se levanta en las mañanas, si le gusta cocinar, cómo bromea con los demás habitantes (...)”, apuntó.

“Yo creo que habrá grandes sorpresas en el casting. A mí me encantaría. Ojalá aceptara nuestra invitación”, agregó Noguerón.

La productora Rosa María Noguerón quiere a OMAR GARCÍA HARFUCH para La Casa de los Famosos México 😳🔥



Ojo: no está confirmado… pero la intención existe y ya empezó a hacer ruido dentro de producción.



OMAR GARCÍA HARFUCH es el Secretario de Seguridad de México e hijo de la… pic.twitter.com/8ateJfBYmz — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 4, 2026

Hasta el momento no hay más información o señales de que el secretario de seguridad incluso considere la invitación dado que el hijo de María Sorté no se ha pronunciado al respecto.

En internet, sus seguidores han apoyado la sugerencia de Noguerón de invitarlo al programa, mientras que otros usuarios critican el hecho de que un político activo se involucre en la farándula mexicana.

“Lo dudo, si se la hicieron de a pedo a Mayer”, “Pues qué ilusa. Obvio nunca aceptará. Sepultaría su carrera política”, “Televisa hará lo que sea para conseguirlo, pero no le llegarán al precio como a Mayer”, comentan los internautas.

La hipotética participación de García Harfuch en el reality show causaría conmoción, tanto en redes sociales, como en la industria del entretenimiento y en la vida política del país luego de que el senador Sergio Mayer apareciera en dos ediciones de éste.

Cabe recordar que Mayer participó en la edición de La Casa de los Famosos México de 2023 junto a influencers y celebridades como Wendy Guevara y Poncho de Nigris.

En 2026, por segunda ocasión, el político participó en la edición de Telemundo, generando controversia por haber solicitado licencia en su cargo en el Congreso, acto que el partido Morena calificó como una violación a sus estatutos.