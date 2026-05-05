La influencer y modelo Chantel Jeffries captó todas las miradas al ser vista disfrutando del sol y el mar en las playas de Miami. La creadora de contenido, conocida tanto por su carrera en redes sociales como por su pasada relación con el cantante Justin Bieber, fue fotografiada luciendo un diminuto bikini verde que rápidamente llamó la atención.

La estrella subió las fotografías que no tardaron en viralizarse. El bikini tenía un estampado en colores amarillo, naranja y rosa, dejando a la vista su diminuta cintura y silueta marcada por el ejercicio.

Más allá del glamour, Chantel Jeffries ha compartido en entrevistas que su estilo de vida saludable es clave para mantenerse en forma. En declaraciones al tabloide Daily Mail, reveló que cuida su alimentación y disfruta ejercitarse:

“Cuando estoy en casa, cada vez que termino una comida me gusta dar un paseo. Es bueno digerir la comida y despejar la cabeza. Trato de mantenerme alejada del azúcar tanto como sea posible. No como lácteos ni gluten porque soy alérgica.”

Este enfoque disciplinado ha sido parte de su rutina diaria, y se refleja en su figura.

Chantel Jeffries ha evolucionado de ser una figura viral en redes sociales a convertirse en una DJ reconocida internacionalmente y embajadora de marcas como Fashion Nova y Alo Yoga. Su estilo de vida entre Miami, Ibiza y destinos exóticos como Sudáfrica, la ha convertido en una referencia de moda, música y bienestar.

Chantel Jeffries fue vinculada a Justin Bieber por primera vez en 2014, pero se separaron ese mismo año. Luego fueron vistos juntos en 2016 tras un espectáculo que Justin Bieber dio en el Madison Square Garden y en una proyección de la película La Vida Secreta de tus Mascotas.

Sin embargo, meses después Justin Bieber volvió con Selena Gomez y más tarde se comprometió con su actual esposa, Hailey Bieber.

Sobre el compromiso de Justin Bieber y Hailey, Chantel Jeffries dijo al medio Us Weekly: “Estoy tan feliz por ellos. Creo que es genial tener una relación con alguien que es tan buen amigo tuyo. Porque es simplemente pasar el rato con tu amigo todo el día”.

Recientemente, Chantel se unió al trend de 2016 y publicó una serie de fotografías de cómo lucía en aquel año. Presumió su cabellera rubia y estilo desenfadado, dejando ver que cambió a un toque más glamoroso

Ahora Chantel es una afamada DJ y embajadora de la marca Fashion Nova. Así como de la línea deportiva de Alo Yoga.