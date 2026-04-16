Hailey Bieber rompió el internet luego de que se compartieran los adelantos de su portada con la revista Interview para la edición primavera 2026, en la que aparece luciendo radiante con un look dorado.

La modelo posó para las cámaras ataviada con un short “cachetero” en color dorado a juego con un chaleco abierto que usó al estilo braless; le sumó una diadema de orejas de conejo metálicas y botines beige con tela aborregada.

En otras imágenes que se compartieron, Bieber aparece ataviada con un vestido blanco con olanes, un vestido gris transparente con encajes y un minivestido hecho de cuero negro.

En todo el material que compartieron en Instagram, Hailey aparece con un makeup look fresco y glamoroso, con base que le dio efecto de porcelana a su piel de forma natural, sombras en los párpados y su cabello color chocolate peinado en moños altos.

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Hailey Bieber ha vuelto a hablar sobre sus planes a futuro en torno a la maternidad, dejando claro que formar una familia más grande con Justin Bieber sigue siendo una de sus mayores prioridades, aún cuando sus negocios en el mundo de la moda y belleza son de los más exitosos de la industria y ocupan parte de su agenda personal y profesional.

En entrevista que le dio a la revista, la modelo, de 29 años, confesó que, aunque va paso a paso, hay días en los que imagina tener una familia numerosa con su esposo.

La esposa de Justin Bieber reveló que en ocasiones le gustaría tener dos hijos, pero en otros momentos incluso ha pensado en tener hasta cinco, mostrando así lo abierta que está a la idea de agrandar su familia con el tiempo.

“Sin duda quiero más de uno, pero voy paso a paso. Algunos días quiero dos, otros días quiero cinco. Siempre quise casarme, tener hijos y formar una familia desde muy joven”, detalló.

Además, la celebridad compartió que siempre soñó con casarse y tener hijos desde joven.

Actualmente, disfruta plenamente su etapa como madre, destacando que uno de sus momentos favoritos del día es por la mañana, cuando comparte tiempo con su hijo Jack Blues mientras toma café.