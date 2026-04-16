Hay ciudades que reciben eventos… Y hay ciudades que se transforman por completo. Dallas será una de ellas durante el Mundial 2026. Con nueve partidos en el calendario, incluyendo una semifinal, que se celebrarán en el icónico AT&T Stadium y que durante el torneo se conocerá como Dallas Stadium, la región Dallas-Fort Worth se convertirá en uno de los escenarios más importantes del torneo. Pero lo que realmente marcará la diferencia no estará solo en la cancha, sino en todo lo que sucede alrededor: una región activada, experiencias diseñadas para el viajero y una energía que se sentirá en cada rincón.

La experiencia empieza antes del primer partido

Para millones de visitantes, la experiencia comenzará incluso antes de ver un balón rodar. La ciudad será la sede del Centro Internacional de Transmisiones en el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison, que albergará a más de 2,500 medios internacionales como sitio oficial de transmisión de todos los partidos del Mundial.

El Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth (DFW), uno de los hubs más importantes del mundo, y casa más grande de American Airlines, será la puerta de entrada a esta historia. Con más de 86.3 millones de pasajeros al año y conexiones a 271 destinos, no solo conecta ciudades, conecta momentos.

Durante el Mundial, el aeropuerto se convertirá en una extensión de la experiencia: más intuitivo, más ágil y más preparado para recibir a viajeros de todo el mundo, con herramientas digitales en tiempo real, atención multilingüe y una operación diseñada para fluir incluso en los días más intensos. Porque aquí, el Mundial no empieza en el estadio. Empieza desde que aterrizas.

El Fan Festival: donde el Mundial se vive sin boleto

En Dallas, no necesitas entrada para formar parte del Mundial. El Fan Festival en Fair Park será uno de los grandes puntos de encuentro del torneo: un espacio abierto, vibrante y multicultural donde aficionados de todo el mundo podrán reunirse durante más de un mes.

Aquí, la experiencia se divide en dos mundos:

Una zona de acceso general sin costo, donde cualquiera puede sumarse al ambiente, ver los partidos en pantallas gigantes y vivir la emoción colectiva

Y una zona VIP con acceso de pago, pensada para quienes buscan una experiencia más exclusiva

Todo acompañado de conciertos, gastronomía internacional, activaciones y experiencias interactivas que convierten cada día en una celebración global.

Una región y dos experiencias complementarias

Durante el Mundial, Dallas no será solo sede, será escenario. Pero a solo unos minutos, la ciudad de Fort Worth ofrece un contraste perfecto que completa el viaje.

Si Dallas representa la energía contemporánea, Fort Worth conecta con el espíritu más auténtico de Texas, ideal para una escapada de un día entre partidos.

Aquí, la experiencia se vive a otro ritmo:

Recorrer Stockyards National Historic District, donde el Viejo Oeste cobra vida con desfiles diarios de los famosos longhorns (toros de cuernos largos) y rodeos

Descubrir la escena cultural en el Cultural District, con museos de clase mundial

Disfrutar de BBQ texano, música en vivo y una atmósfera relajada que contrasta con la intensidad del evento

Explorar Sundance Square, perfecto para caminar, cenar, comprar y disfrutar la ciudad de forma más pausada

Es el complemento ideal: dos ciudades, dos estilos, una misma experiencia.

Más allá de los partidos, Dallas propone una forma distinta de vivir el destino. Durante el torneo, los visitantes podrán acceder a experiencias oficiales del Mundial, eventos temáticos y activaciones especiales que llevan la emoción del fútbol más allá del estadio.

Para explorar la ciudad de forma más inteligente, llegará el Dallas Insider Pass, un pasaporte digital gratuito con beneficios y acceso a múltiples atracciones. Y para quienes quieren ir un paso más allá, el Dallas CityPASS® abre la puerta a una experiencia más profunda: desde recorrer los pasillos del AT&T Stadium, sede de algunos de los partidos más esperados, hasta entrar a The Star in Frisco, el corazón donde se entrena uno de los equipos más icónicos del fútbol americano.

Moverse será parte de la experiencia

En un evento de esta escala, la movilidad lo es todo. Dallas ha diseñado un sistema de transporte integrado que conectará aeropuertos, estadios, hoteles y zonas clave, facilitando que los visitantes se muevan de forma sencilla, eficiente y sin fricción. Porque aquí, el tiempo no se pierde en traslados… se gana en experiencias.

Para México, Dallas Fort Worth no solo es una sede más, es una de las más accesibles. Con 28 ciudades en el país conectadas a través de American Airlines y cerca de 60 vuelos diarios operados en conjunto con otras aerolíneas que vuelan a DFW, el Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth se ha consolidado como el principal puente aéreo entre México y Estados Unidos, facilitando tanto la llegada como la conexión hacia otros destinos. Esto convierte a Dallas en una de las formas más prácticas y completas de vivir el Mundial.

El Mundial 2026 será un momento irrepetible. No solo por el fútbol, sino por todo lo que sucede alrededor. Y en Dallas, esa experiencia se amplifica: una ciudad que se transforma, un aeropuerto que recibe al mundo y una propuesta que convierte cada viaje en algo mucho más grande que un partido.