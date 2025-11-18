Cuando el invierno llega, el mundo se llena de paisajes que parecen sacados de un sueño: montañas cubiertas de nieve, mercados navideños que huelen a canela y ciudades que brillan bajo la luz de las velas.

Desde el Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth (DFW), uno de los aeropuertos más conectados del planeta y el hub más importante de American Airlines, es posible llegar a muchos de esos lugares mágicos con solo una conexión.

Denver, Colorado – Aventura entre montañas

A menos de tres horas desde DFW, Denver es la puerta a las Montañas Rocosas. Desde aquí, los viajeros pueden acceder fácilmente a destinos icónicos como Vail, Breckenridge o Aspen, donde el invierno se vive entre pistas de ski, fogatas y paisajes que enamoran.

Vuelo directo con American Airlines desde DFW, varias frecuencias diarias.

Salt Lake City, Utah – La nieve más perfecta del planeta

Utah presume tener la mejor nieve del mundo, y quienes la han probado lo confirman. Desde DFW, American Airlines te lleva directo a Salt Lake City, a solo unos minutos de resorts legendarios como Park City y Snowbird. Un paraíso para quienes aman el ski, el snowboard o simplemente la magia de las montañas nevadas.

Vuelo directo con American Airlines desde DFW, múltiples frecuencias.

Helsinki, Finlandia – Bajo la luz de la aurora boreal

En invierno, Finlandia se convierte en un verdadero cuento escandinavo. Desde DFW, Finnair, miembro de la alianza oneworld, conecta directamente con Helsinki, una ciudad que brilla con mercados navideños, cafés humeantes y una arquitectura que mezcla diseño moderno con tradición nórdica.

A pocas horas, el norte del país invita a vivir experiencias únicas: dormir en iglús de cristal, recorrer bosques nevados en trineo de perros o contemplar la aurora boreal bailando en el cielo.

Vuelo directo con Finnair, miembro de oneworld, desde DFW a Helsinki, tres veces por semana.

Frankfurt, Alemania – Espíritu navideño y encanto bávaro

Durante diciembre, Frankfurt brilla con uno de los mercados navideños más antiguos de Europa. Además, es la entrada a la región alpina alemana, donde pueblos como Garmisch-Partenkirchen se cubren de nieve y tradición.

American Airlines opera la ruta DFW–Frankfurt todo el año.

Tokio, Japón – Entre templos, nieve y onsen

Desde DFW puedes volar directo a Tokio Narita o Tokio Haneda con American Airlines o Japan Airlines, ambas miembros de la alianza oneworld. Desde la capital japonesa es fácil conectar hacia Niseko o Hakuba, donde el powder más fino del mundo y los baños termales al aire libre redefinen la idea de invierno.

Japan Airlines vuelan directo DFW–Haneda todos los días.

Aeropuerto DFW: el hub que lo conecta todo

Viajar por DFW es parte de la experiencia. Su sistema Skylink conecta todas las terminales en minutos, el Flagship Lounge y el Admirals Club ofrecen espacios para descansar con estilo, y el Grand Hyatt DFW dentro del aeropuerto transforma cualquier escala en una pausa de lujo.

Con más de 250 destinos en la red de American Airlines y sus socios oneworld, DFW es la escala perfecta para vivir la temporada.

La información es cortesía de DFW Airport.