San Francisco no solo es una ciudad famosa por su icónica bahía y el Golden Gate, también presume una conexión histórica con uno de los cócteles más elegantes del mundo: el martini.

Este clásico cóctel, preparado tradicionalmente con ginebra fría y vermut seco, adornado con una aceituna o un twist de limón, se ha convertido en símbolo de sofisticación. Aunque hoy existen múltiples variaciones —con vodka, agitado o mezclado—, la esencia del martini sigue intacta: elegancia y simplicidad.

¿Por qué se relaciona al martini con San Francisco?

La leyenda cuenta que el martini nació en esta ciudad en la década de 1860, cuando el bartender Jerry Thomas, en el Occidental Hotel, creó la bebida para un minero que se dirigía a la cercana ciudad de Martinez.

Desde entonces, el martini se consolidó como parte de la identidad coctelera local. “La pasión de San Francisco por el martini es profunda”, afirma San Francisco Travel, destacando que la ciudad ofrece “un sinfín de maneras de disfrutar de este cóctel atemporal”.

El Martini Trail: una ruta para los amantes del cóctel

Para celebrar esta tradición, San Francisco invita a recorrer El Martini Trail, una experiencia única que conecta 23 bares y lounges seleccionados por el escritor Omar Mamoon, experto en gastronomía y mixología.

Esta ruta permite degustar desde el martini clásico hasta reinterpretaciones modernas que reflejan la creatividad de la escena local.

Según San Francisco Travel, “cada parada combina experiencia gastronómica, ambiente único y la oportunidad de descubrir la riqueza histórica que rodea al icónico martini”.

Más allá de la bebida, el recorrido también es una oportunidad para explorar barrios emblemáticos, admirar arquitectura histórica y sumergirse en la vida cultural de la ciudad.

El Martini Trail no solo es un homenaje a la historia del cóctel, sino también a figuras que lo han disfrutado, como el legendario cantante Tony Bennett. Hoy, esta ruta reafirma la fama de San Francisco como destino cosmopolita y creativo.

Estos son los bares y lounges en la ruta:

Absinthe – 398 Hayes Street Balboa Café – 3199 Fillmore Street Bar Iris – 2310 Polk Street Bar Maritime – 417 Stockton Street Bix – 56 Gold Street Brazen Head – 3166 Buchanan Street Californios – 355 11th Street Club Waziema – 543 Divisadero Street Hi Dive Bar – Pier 28, The Embarcadero Holbrook House – 1 Sansome Street House of Prime Rib – 1906 Van Ness Avenue Lillie Coit’s – 1707 Powell Street Martuni’s – 4 Valencia Street Osso Steakhouse – 1177 California Street Pearl 6101 – 6101 California Street The Progress – 1525 Fillmore Street Sam’s Grill & Seafood Restaurant – 374 Bush Street Starlite – 450 Powell Street Stookey’s Club Moderne – 895 Bush Street Tadich Grill – 240 California Street True Laurel – 753 Alabama Street Wildhawk – 3464 19th Street Zam Zam – 1633 Haight Street

